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Майже півмільйона українців оплачують проїзд у транспорті електронними квитками*

Майже півмільйона українців оплачують проїзд у транспорті електронними квитками*
З початку 2018 року електронними квитками в міському транспорті за технологією QR-кодів оплатили поїздки понад 435 тисяч українців. Як повідомили в ПриватБанку, що став ініціатором впровадження цієї технології, сьогодні оплата проїзду в трамваях і тролейбусах за допомогою смартфону працює в міському транспорті 18 українських міст.


Стартувавши на початку 2017 року у Львові, проста й доступна технологія оплати проїзду через смартфони вивела місто Лева в лідери за обсягами використання е-квитків – з початку року там продано понад 300 тисяч QR-квитків. У Дніпрі нарахували вже понад 50 тисяч користувачів електронного квитка. Третє місце за рівнем смартизації громадського транспорту посідає Миколаїв, де такою послугою з початку року скористувалися майже 35 тисяч пасажирів.


Для оплати проїзду QR-кодом потрібно завантажити на смартфон мобільний додаток Privat24 ПриватБанку та відсканувати зображення на стикерах, розміщених у салоні транспорту. Під час поїздки оплачений квиток потрібно буде «закомпостирувати» в смартфоні та показати кондуктору або контролеру.

Вартість проїзду не залежить від відстані, можна проїхати одну зупинку або весь маршрут. У разі пересадки з одного тролейбуса на інший доведеться купувати новий квиток. Банківська комісія за використання QR-коду відсутня, пасажири оплачують тільки вартість квитка.


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Теги: Приватбанк, реклама
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