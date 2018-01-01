Майже півмільйона українців оплачують проїзд у транспорті електронними квитками*

З початку 2018 року електронними квитками в міському транспорті за технологією QR-кодів оплатили поїздки понад 435 тисяч українців. Як повідомили в ПриватБанку, що став ініціатором впровадження цієї технології, сьогодні оплата проїзду в трамваях і тролейбусах за допомогою смартфону працює в міському транспорті 18 українських міст.Стартувавши на початку 2017 року у Львові, проста й доступна технологія оплати проїзду через смартфони вивела місто Лева в лідери за обсягами використання е-квитків – з початку року там продано понад 300 тисяч QR-квитків. У Дніпрі нарахували вже понад 50 тисяч користувачів електронного квитка. Третє місце за рівнем смартизації громадського транспорту посідає Миколаїв, де такою послугою з початку року скористувалися майже 35 тисяч пасажирів.Для оплати проїзду QR-кодом потрібно завантажити на смартфон мобільний додаток Privat24 ПриватБанку та відсканувати зображення на стикерах, розміщених у салоні транспорту. Під час поїздки оплачений квиток потрібно буде «закомпостирувати» в смартфоні та показати кондуктору або контролеру.Вартість проїзду не залежить від відстані, можна проїхати одну зупинку або весь маршрут. У разі пересадки з одного тролейбуса на інший доведеться купувати новий квиток. Банківська комісія за використання QR-коду відсутня, пасажири оплачують тільки вартість квитка.