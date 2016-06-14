Росіяни влаштували битву в супермаркеті за акційні чашки





Відео епічної битви за чашки розмістили на каналі «Типовий Краснодар» у YouTube, - повідомляє



Люди блискавично розхапують чашки, при цьому вони штовхають одне одного, б'ють і лають. Працівники та охоронці супермаркету кричать, аби покупці заспокоїлися, проте ті їх не чують.



Жителі Краснодара побилися за чашки, до яких додавалися іграшки героїв із мультфільмів «Шрек», «Мадагаскар» та інших анімаційних стрічок компанії DreamWorks.



На сайті мережі супермаркетів «Магніт» вказано, що акційних товарів тимчасово не вистачає. Мовляв, їх завозитимуть щотижня до завершення акції 17 квітня. Щоб придбати акційні товари зі знижкою у 70-93%, покупцям потрібно було зібрати від 20 до 80 наклейок, які видавали на касах залежно від суми в чекові.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Краснодар у Росії в супермаркеті «Магніт» влаштували розпродаж акційних чашок з іграшками. Перед відкриттям магазину утворилася довжелезна черга. А коли двері відчинилися, натовп ринув до прилавка з акційною продукцією.Відео епічної битви за чашки розмістили на каналі «Типовий Краснодар» у YouTube, - повідомляє ТСН Люди блискавично розхапують чашки, при цьому вони штовхають одне одного, б'ють і лають. Працівники та охоронці супермаркету кричать, аби покупці заспокоїлися, проте ті їх не чують.Жителі Краснодара побилися за чашки, до яких додавалися іграшки героїв із мультфільмів «Шрек», «Мадагаскар» та інших анімаційних стрічок компанії DreamWorks.На сайті мережі супермаркетів «Магніт» вказано, що акційних товарів тимчасово не вистачає. Мовляв, їх завозитимуть щотижня до завершення акції 17 квітня. Щоб придбати акційні товари зі знижкою у 70-93%, покупцям потрібно було зібрати від 20 до 80 наклейок, які видавали на касах залежно від суми в чекові.

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