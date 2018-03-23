В українців зброї стільки, що не приведи Господи, - луцький нардеп





Про це розповів нардеп від Луцька Ігор Лапін, - повідомляє



«Сьогодні зареєструвати вкрадену автоматичну та іншу зброю неможливо. По-перше, немає такого закону, а по-друге, буде неправильно, якщо ми почнемо реєструвати і узаконювати нелегальну зброю.



Наразі в українців на руках тільки мисливської зброї є стільки, що не приведи Господь! І приблизно стільки ж є і незареєстрованої зброї», – наголосив Ігор Лапін.



Народний депутат також розповів, як на територію мирної України опинилося стільки нелегальної зброї.



«Блокпости, які працювали у 2014 році, могли не пропустити хіба що танк. Але і його можна було провезти, сказавши, що просто їдемо додому.



Якщо розглядати сьогоднішню ситуацію, то перевезення нелегальної зброї вже не таке масове, бо, передусім, немає відкритих бойових зіткнень та трофеїв. Адже у 2014 році, наприклад, з Георгівки зброю вивозили повними «КамАЗами», і тоді це все було неконтрольовано», – зауважив народний депутат.



Він констатує, що Служба безпеки, яка тоді мала контролювати нелегальні перевезення зброї, нормально не функціонувала.



«Я припускаю, що левова частка нелегальної зброї вже поїхала далі на захід по всій країні, адже бійці забирали її з собою. І зараз багато зброї десь захована у схронах на випадок «А якщо раптом..», – припустив Ігор Лапін.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Наразі в українців на руках дуже багато мисливської зброї, а також безліч – незареєстрованої зброї. Тому легалізувати таку величезну кількість зброї неприпустимо.Про це розповів нардеп від Луцька, - повідомляє ZIK «Сьогодні зареєструвати вкрадену автоматичну та іншу зброю неможливо. По-перше, немає такого закону, а по-друге, буде неправильно, якщо ми почнемо реєструвати і узаконювати нелегальну зброю.Наразі в українців на руках тільки мисливської зброї є стільки, що не приведи Господь! І приблизно стільки ж є і незареєстрованої зброї», – наголосив Ігор Лапін.Народний депутат також розповів, як на територію мирної України опинилося стільки нелегальної зброї.«Блокпости, які працювали у 2014 році, могли не пропустити хіба що танк. Але і його можна було провезти, сказавши, що просто їдемо додому.Якщо розглядати сьогоднішню ситуацію, то перевезення нелегальної зброї вже не таке масове, бо, передусім, немає відкритих бойових зіткнень та трофеїв. Адже у 2014 році, наприклад, з Георгівки зброю вивозили повними «КамАЗами», і тоді це все було неконтрольовано», – зауважив народний депутат.Він констатує, що Служба безпеки, яка тоді мала контролювати нелегальні перевезення зброї, нормально не функціонувала.«Я припускаю, що левова частка нелегальної зброї вже поїхала далі на захід по всій країні, адже бійці забирали її з собою. І зараз багато зброї десь захована у схронах на випадок «А якщо раптом..», – припустив Ігор Лапін.

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