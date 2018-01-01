Завтра Україна переходить на літній час

У 2018 році перехід на літній час відбудеться в ніч з 24-го на 25-е березня.Стрілки годинника потрібно буде перевести на годину вперед о 3:00 ранку, - пише Новое Время.Як пережити перехід на літній час із найменшими наслідками для здоров'я?Переведення стрілок завжди пов'язане зі зміною ритму життя, а отже – з додатковим стресом.Справитися з ним допоможуть кілька простих кроків.Свіже повітря і регулярні прогулянки мають бути невід'ємною частиною здорового способу життя кожної людини. Незалежно від того, наближається перехід на літній час чи людина взагалі живе в країні, де стрілки годинника ніколи не переводять (а є й такі країни).Однак коли попереду – зміна режиму дня, піші прогулянки мають стати невід'ємною частиною вашого способу життя. Щонайменше за тиждень до переведення стрілок на літній час.Приблизно за тиждень до майбутнього переведення годинників варто почати лягати спати раніше. Таким чином ваш організм зможе заздалегідь адаптуватися до прийдешнього зрушення в розпорядку дня.Як би смішно це не звучало, але намагайтеся уникати стресу та знижувати навантаження на мозок і нервову систему в дні, що передують переведенню годинників, а також у перші тижні після нього.Дослідники з'ясували, що в перші дні після переведення стрілок на літній час кількість нещасних випадків на виробництвах зростає на 5%. Варто дати організму можливість пристосуватися до нового розпорядку дня. Особливо це актуально для людей похилого віку та тих, хто страждає на захворювання серцево-судинної системи.Ризик інсультів після переходу на літній час зростає на 8%.Намагайтеся не посилювати стрес, викликаний в організмі переходом на літній час, додатковим стресом від неправильного харчування.Варто виключити жирну та гостру їжу, їсти поменше солодкого. Оскільки після зими натуральні овочі з вітамінами не знайти, логічно почати приймати вітаміни в таблетках.Вищезазначена рекомендація про піші прогулянки чудово поєднується і з рекомендацією не сідати за кермо в перші дні після переведення стрілок на літній час. Порушення режиму, брак сну можуть спровокувати стан, у якому краще не управляти машиною. Згідно зі статистикою, в перші дні після переведення годинників кількість ДТП на дорогах зростає.Медики також рекомендують у перші дні після переходу на літній час відмовитися від кави та алкогольних напоїв. Вони можуть негативно впливати на нервову систему і посилити стрес від зміни розпорядку дня.