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На Волині в озері знайшли тіло чоловіка

На Волині в озері знайшли тіло чоловіка
У озері Ольблє в Камінь-Каширському районі рибалки виявили тіло чоловіка.

Це трапилося 23 березня, - пише Район.Камінь-Каширський.

Є припущення, що це зниклий Юрій Найдич із села Грудки.

36-річний чоловік пропав у грудні минулого року, і його дотепер не могли розшукати.

Повідомлення про виявлений труп, надійшло у Камінь-Каширський районний відділ поліції.

Правоохоронці наразі працюють на місці події.

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Теги: смерть, утоплення, Ольблє
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