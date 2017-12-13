На Волині в озері знайшли тіло чоловіка





Це трапилося 23 березня, - пише



Є припущення, що це зниклий Юрій Найдич із села Грудки.



36-річний чоловік пропав у грудні минулого року, і його дотепер не могли розшукати.



Повідомлення про виявлений труп, надійшло у Камінь-Каширський районний відділ поліції.



Правоохоронці наразі працюють на місці події.

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