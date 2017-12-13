На Волині в озері знайшли тіло чоловіка
Сьогодні, 09:37
У озері Ольблє в Камінь-Каширському районі рибалки виявили тіло чоловіка.
Це трапилося 23 березня, - пише Район.Камінь-Каширський.
Є припущення, що це зниклий Юрій Найдич із села Грудки.
36-річний чоловік пропав у грудні минулого року, і його дотепер не могли розшукати.
Повідомлення про виявлений труп, надійшло у Камінь-Каширський районний відділ поліції.
Правоохоронці наразі працюють на місці події.
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Це трапилося 23 березня, - пише Район.Камінь-Каширський.
Є припущення, що це зниклий Юрій Найдич із села Грудки.
36-річний чоловік пропав у грудні минулого року, і його дотепер не могли розшукати.
Повідомлення про виявлений труп, надійшло у Камінь-Каширський районний відділ поліції.
Правоохоронці наразі працюють на місці події.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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