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Дякую друзям і фіг недругам: прощальне слово Володимира Гунчика

Дякую друзям і фіг недругам: прощальне слово Володимира Гунчика
Вже колишній голова Волинської ОДА Володимир Гунчик у facebook лаконічно сказав своє останнє слово.

Нагадаємо, від 23 березня його посаду зайняв Олександр Савченко.

Шановні друзі, колеги, опоненти! Перш за все хочу подякувати за спільну роботу. Друзям і колегам-за підтримку! Опонентам-за здорову критику! Недругам-фіг вам. Життя складне і воно продовжується. Нам потрібно ще багато зробити для Волині і України! Нехай пам'ять Героїв рухає наші помисли і думки. Завжди з Вами і Вашими ініціативами на розвиток Волині! Все буде добре!" - написав Гунчик у Facebook.

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