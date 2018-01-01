Дякую друзям і фіг недругам: прощальне слово Володимира Гунчика
Сьогодні, 10:28
Вже колишній голова Волинської ОДА Володимир Гунчик у facebook лаконічно сказав своє останнє слово.
Нагадаємо, від 23 березня його посаду зайняв Олександр Савченко.
Шановні друзі, колеги, опоненти! Перш за все хочу подякувати за спільну роботу. Друзям і колегам-за підтримку! Опонентам-за здорову критику! Недругам-фіг вам. Життя складне і воно продовжується. Нам потрібно ще багато зробити для Волині і України! Нехай пам'ять Героїв рухає наші помисли і думки. Завжди з Вами і Вашими ініціативами на розвиток Волині! Все буде добре!" - написав Гунчик у Facebook.
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Нагадаємо, від 23 березня його посаду зайняв Олександр Савченко.
Шановні друзі, колеги, опоненти! Перш за все хочу подякувати за спільну роботу. Друзям і колегам-за підтримку! Опонентам-за здорову критику! Недругам-фіг вам. Життя складне і воно продовжується. Нам потрібно ще багато зробити для Волині і України! Нехай пам'ять Героїв рухає наші помисли і думки. Завжди з Вами і Вашими ініціативами на розвиток Волині! Все буде добре!" - написав Гунчик у Facebook.
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