У Нововолинську - лобова аварія біля озера. ФОТО





Це трапилося 23 березня о 21:00 біля 29 будинку, що на Шахтарському мікрорайоні, - пише



Рухаючись по дорозі неподалік озера водія білого Renault Kangoo занесло і він виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся із мікроавтобусом Ford Transit, також білого кольору.



За словами очевидців слизько не було, постраждала пасажир Kangoo: головою стукнулась у лобове скло.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську сталася аварія, під час якої зіткнулися Renault Kangoo та Ford Transit.Це трапилося 23 березня о 21:00 біля 29 будинку, що на Шахтарському мікрорайоні, - пише Нововолинський інформаційний портал. Рухаючись по дорозі неподалік озера водія білого Renault Kangoo занесло і він виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся із мікроавтобусом Ford Transit, також білого кольору.За словами очевидців слизько не було, постраждала пасажир Kangoo: головою стукнулась у лобове скло.

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