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У Нововолинську - лобова аварія біля озера. ФОТО

У Нововолинську - лобова аварія біля озера. ФОТО
У Нововолинську сталася аварія, під час якої зіткнулися Renault Kangoo та Ford Transit.

Це трапилося 23 березня о 21:00 біля 29 будинку, що на Шахтарському мікрорайоні, - пише Нововолинський інформаційний портал.

Рухаючись по дорозі неподалік озера водія білого Renault Kangoo занесло і він виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся із мікроавтобусом Ford Transit, також білого кольору.

За словами очевидців слизько не було, постраждала пасажир Kangoo: головою стукнулась у лобове скло.



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Теги: аварія, ДТП, Нововолинськ
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