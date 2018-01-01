У Луцьку звільнили з-під варти жінку, яка крала телефони





Обвинувачена особа яка, до речі, раніше не була судима, 13 травня 2017 в магазині ТЦ "Караван" викрала зі столу мобільний телефон марки "Samsung Galaxy" вартістю 2500 гривень. Про це йдеться у вироці Луцького міськрайонного суду від 5 березня, - пише



Пізніше, 31 травня, перебуваючи в приміщенні магазину "Капризулька", що по пр. Соборності, 43, жінка поцупила зі столу мобільний телефон марки "Iphone A1586" вартістю 6 871 гривень.



Вже 11 липня жінка в одному з магазинів ТЦ "Караван" викрала зі столу мобільний телефон марки "Honor 3C Lite Hol-U19" вартістю 3 500 гривень.



В суді вона повністю визнала свою провину у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень й повністю відшкодувала завдані збитки.



В судовому засіданні обвинувачена заявила клопотання про звільнення її від кримінальної відповідальност, на підставі ЗУ "Про амністію в 2016 році".



Суд призначав покарання у вигляді позбавлення волі. Та на підставі ЗУ "Про амністію в 2016 році" звільнив від відбування призначеного покарання, оскільки на день набрання чинності ЗУ "Про амністію" вона має одну дитину, якій не виповнилось 18 років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жінка за півтора місяці поцупила три телефони у різних магазинах, але через неповнолітню дитину суд вирішив не позбавляти її волі.Обвинувачена особа яка, до речі, раніше не була судима, 13 травня 2017 в магазині ТЦ "Караван" викрала зі столу мобільний телефон марки "Samsung Galaxy" вартістю 2500 гривень. Про це йдеться у вироці Луцького міськрайонного суду від 5 березня, - пише Конкурент Пізніше, 31 травня, перебуваючи в приміщенні магазину "Капризулька", що по пр. Соборності, 43, жінка поцупила зі столу мобільний телефон марки "Iphone A1586" вартістю 6 871 гривень.Вже 11 липня жінка в одному з магазинів ТЦ "Караван" викрала зі столу мобільний телефон марки "Honor 3C Lite Hol-U19" вартістю 3 500 гривень.В суді вона повністю визнала свою провину у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень й повністю відшкодувала завдані збитки.В судовому засіданні обвинувачена заявила клопотання про звільнення її від кримінальної відповідальност, на підставі ЗУ "Про амністію в 2016 році".Суд призначав покарання у вигляді позбавлення волі. Та на підставі ЗУ "Про амністію в 2016 році" звільнив від відбування призначеного покарання, оскільки на день набрання чинності ЗУ "Про амністію" вона має одну дитину, якій не виповнилось 18 років.

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