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У Луцьку звільнили з-під варти жінку, яка крала телефони

У Луцьку звільнили з-під варти жінку, яка крала телефони
Жінка за півтора місяці поцупила три телефони у різних магазинах, але через неповнолітню дитину суд вирішив не позбавляти її волі.

Обвинувачена особа яка, до речі, раніше не була судима, 13 травня 2017 в магазині ТЦ "Караван" викрала зі столу мобільний телефон марки "Samsung Galaxy" вартістю 2500 гривень. Про це йдеться у вироці Луцького міськрайонного суду від 5 березня, - пише Конкурент.

Пізніше, 31 травня, перебуваючи в приміщенні магазину "Капризулька", що по пр. Соборності, 43, жінка поцупила зі столу мобільний телефон марки "Iphone A1586" вартістю 6 871 гривень.

Вже 11 липня жінка в одному з магазинів ТЦ "Караван" викрала зі столу мобільний телефон марки "Honor 3C Lite Hol-U19" вартістю 3 500 гривень.

В суді вона повністю визнала свою провину у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень й повністю відшкодувала завдані збитки.

В судовому засіданні обвинувачена заявила клопотання про звільнення її від кримінальної відповідальност, на підставі ЗУ "Про амністію в 2016 році".

Суд призначав покарання у вигляді позбавлення волі. Та на підставі ЗУ "Про амністію в 2016 році" звільнив від відбування призначеного покарання, оскільки на день набрання чинності ЗУ "Про амністію" вона має одну дитину, якій не виповнилось 18 років.

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Теги: суд, телефон
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