У місті на Волині хочуть підвищити тарифи на воду





Інформацію про намір здійснити зміну діючих тарифів на централізоване водопостачання, водовідведення та централізоване постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) оприлюднили на сайті водоканалу, - пише



Згідно поданих розрахунків, планові тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення зростуть на 44,4 % або 5,67 грн, вартість метра кубічного води та стоків разом – 18,43 грн, у тому числі:



– централізоване водопостачання – 8,05 грн за 1 куб. м з ПДВ;



– централізоване водовідведення – 10,38 грн за 1 куб. м з ПДВ;



Тарифи на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) зростуть на 43,74% або 5,83 грн вартість становитиме 19,16 грн/куб. м з ПДВ , в тому числі:



– централізоване постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових мереж ) – 8,38 грн за 1 куб. м з ПДВ;



– централізоване водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових мереж ) – 10,78 грн за 1 куб. м з ПДВ;



Причиною перегляду тарифів стало збільшення вартості електроенергії, ПММ, ріст розміру мінімальної заробітної плати, ставки податків та зборів, вартість матеріалів, запчастин.



Таким чином, зростання тарифу відбулося за рахунок таких основних складових тарифу:



витрат на електроенергію у зв’язку із зростанням тарифів на електроенергію на 13,5%;



витрат на матеріали (засувки, електроди та ін.) на 10%;



витрат на паливно-мастильні матеріали у зв’язку із зростання цін на бензин в середньому на 31,85%, дизпаливо – на 51,7% , газ – 38,4%.;



витрат на оплату праці у зв’язку із зростання мінімальної заробітної плати на 8,76%.



витрат на податки та збори в середньому на 7,8%.



Формування тарифів на централізоване водопостачання, водовідведення та тарифи на централізоване постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) здійснюється відповідно до річних планів ліцензованої діяльності, економічно обґрунтованих планованих витрат, техніко-економічних розрахунків, розрахунків з урахуванням ставок податків і зборів, цін на матеріальні ресурси та послуги у планованому періоді.



Діючі на цей час тарифи на послуги «Нововолинськводоканалу» встановлені з 01.05.2017 року постановою Національної комісії від 22.03.2017 № 310, №311 та внесеними змінами у зв’язку із набранням чинності Закону «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» з 8 грудня 2017 року (рішення виконавчого комітету Нововолинської міської ради № 307 від 16.11.2017р.). для всіх категорій споживачів у наступному розмірі:



– централізоване водопостачання – 5,87 грн. за 1 м. куб. з ПДВ;



– централізоване водовідведення – 6,89 грн. за 1 м. куб. з ПДВ;



– централізоване постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових мереж ) – 6,13 грн. за 1 м. куб. з ПДВ;



– централізоване водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових мереж ) – 7,20 грн. за 1 м. куб. з ПДВ;



На сьогодні діючі тарифи на послуги з водопостачання та водовідведення не відшкодовують фактичні витрати, які необхідні для забезпечення стабільної роботи підприємства. Так, за результатами 2017 року рівень відшкодування затвердженим тарифом фактичної собівартості на послуги 96,3%.



Рішення про підняття тарифів на водопостачання затвердять в квітні на засіданні виконавчого комітету Нововолинської міської ради. Відповідний проект рішення опублікований на офіційному сайті міськради.

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