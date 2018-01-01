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На Волині троє розбійників напали на 92-річну бабцю

На Волині троє розбійників напали на 92-річну бабцю
У ніч на п'ятницю в селі Поступель Ратнівського району троє зловмисників проникли в помешкання 92-річної місцевої жительки та напали на неї.

Поліцейські оперативно встановили особи правопорушників, затримали їх та оголосили про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст. 187 Кримінального кодексу України, - кажуть в поліції області.

Зловмисники вдерлися в житло пенсіонерки та, погрожуючи фізичною розправою, вимагали віддати гроші. Не знайшовши в будинку коштів, розбійники втекли. Про напад пенсіонерка повідомила поліцію. Співробітники кримінальної поліції оперативно встановили причетність до скоєння цього злочину трьох односельців потерпілої.

"Зловмисників затримали в порядку ст. 208 КПК України. Слідчі оголосили їм про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст. 187 Кримінального кодексу України. Йдеться про вчинення розбою, поєднаного з проникненням у житло", - зазначив т.во. начальника ГУНП в області Сергій Козак. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі. Нині вирішується питання щодо обрання правопорушникам міри запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що цього тижня волинські поліцейські затримали за вчинення розбійного нападу в селі Воютин Луцького району шістьох жителів Львівської області. Учора всім шістьом правопорушникам суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення грошової застави.

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Теги: пограбування, Поступель
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