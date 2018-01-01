Експерт назвав причину зміни голови Волинської ОДА





Про це розповів голова Центру політичного аналізу та виборчого консалтингу, політолог Михайло Наход в ток-шоу "Протилежний Погляд LIVE" 23 березня, - пише



Нагадаємо, від 23 березня посаду Володимира Гунчика зайняв Олександр Савченко.



"Гунчик виконав функцію на цій посаді. Його зняли напередодні виборів, які відбудуться через рік, бо потрібна нова людина, більш динамічна, жорстка", – зазначив він.



Наход також розповів про наслідки зміни губернатора, які можуть спіткати Волинь.



"Голова немісцевий, а це недобрий сигнал для місцевих політичних еліт. Його завдання – підготувати регіон до чергових президентських виборів. В економічному плані суттєвих рішень не буде. А в політичному плані буде складно в області і місті. Новому голові адміністрації треба вирішувати, як взаємодіяти з політсилами, які домінують в регіоні", – пояснив політолог.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Голову Волинської ОДА змінили напередодні президентських виборів, які відбудуться через рік.Про це розповів голова Центру політичного аналізу та виборчого консалтингу, політологв ток-шоу "Протилежний Погляд LIVE" 23 березня, - пише Конкурент Нагадаємо, від 23 березня посаду"Гунчик виконав функцію на цій посаді. Його зняли напередодні виборів, які відбудуться через рік, бо потрібна нова людина, більш динамічна, жорстка", – зазначив він.Наход також розповів про наслідки зміни губернатора, які можуть спіткати Волинь."Голова немісцевий, а це недобрий сигнал для місцевих політичних еліт. Його завдання – підготувати регіон до чергових президентських виборів. В економічному плані суттєвих рішень не буде. А в політичному плані буде складно в області і місті. Новому голові адміністрації треба вирішувати, як взаємодіяти з політсилами, які домінують в регіоні", – пояснив політолог.

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