Година Землі: по всьому світу на підтримку екології вимикатимуть світло

24 березня о 20:30 почнеться всесвітня акція Година Землі, ініційована Всесвітнім фондом природи WWF.Свою участь в акції вже підтвердили 33 українських міста, - йдеться на сайті українського відділу фонду.Щоб приєднатися до акції, о 20:30 потрібно вимкнути світло та всі електроприлади рівно на годину. Година Землі закликає людей зважати на екологічний стан планети та свідомо використовувати ресурси.Тема цьогорічної кампанії – Злови зв'язок з Землею. Вона покликана привернути увагу до того, що люди почали втрачати зв’язок з планетою, який негайно потрібно відновити.Українці вже вдесяте приєднаються до акції. У світі Годину Землі проводять 12 років поспіль.У 2017 році до Години Землі приєдналося понад 7 тисяч міст у 187 країнах світу. В Україні до кампанії долучилося більше ніж 50 населених пунктів.Facebook2TwitterGoogle+