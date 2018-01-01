Година Землі: по всьому світу на підтримку екології вимикатимуть світло
Сьогодні, 15:17
24 березня о 20:30 почнеться всесвітня акція Година Землі, ініційована Всесвітнім фондом природи WWF.
Свою участь в акції вже підтвердили 33 українських міста, - йдеться на сайті українського відділу фонду.
Щоб приєднатися до акції, о 20:30 потрібно вимкнути світло та всі електроприлади рівно на годину. Година Землі закликає людей зважати на екологічний стан планети та свідомо використовувати ресурси.
Тема цьогорічної кампанії – Злови зв'язок з Землею. Вона покликана привернути увагу до того, що люди почали втрачати зв’язок з планетою, який негайно потрібно відновити.
Українці вже вдесяте приєднаються до акції. У світі Годину Землі проводять 12 років поспіль.
У 2017 році до Години Землі приєдналося понад 7 тисяч міст у 187 країнах світу. В Україні до кампанії долучилося більше ніж 50 населених пунктів.
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Свою участь в акції вже підтвердили 33 українських міста, - йдеться на сайті українського відділу фонду.
Щоб приєднатися до акції, о 20:30 потрібно вимкнути світло та всі електроприлади рівно на годину. Година Землі закликає людей зважати на екологічний стан планети та свідомо використовувати ресурси.
Тема цьогорічної кампанії – Злови зв'язок з Землею. Вона покликана привернути увагу до того, що люди почали втрачати зв’язок з планетою, який негайно потрібно відновити.
Українці вже вдесяте приєднаються до акції. У світі Годину Землі проводять 12 років поспіль.
У 2017 році до Години Землі приєдналося понад 7 тисяч міст у 187 країнах світу. В Україні до кампанії долучилося більше ніж 50 населених пунктів.
Facebook2TwitterGoogle+
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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