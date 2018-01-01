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Година Землі: по всьому світу на підтримку екології вимикатимуть світло

Година Землі: по всьому світу на підтримку екології вимикатимуть світло
24 березня о 20:30 почнеться всесвітня акція Година Землі, ініційована Всесвітнім фондом природи WWF.

Свою участь в акції вже підтвердили 33 українських міста, - йдеться на сайті українського відділу фонду.

Щоб приєднатися до акції, о 20:30 потрібно вимкнути світло та всі електроприлади рівно на годину. Година Землі закликає людей зважати на екологічний стан планети та свідомо використовувати ресурси.

Тема цьогорічної кампанії – Злови зв'язок з Землею. Вона покликана привернути увагу до того, що люди почали втрачати зв’язок з планетою, який негайно потрібно відновити.

Українці вже вдесяте приєднаються до акції. У світі Годину Землі проводять 12 років поспіль.

У 2017 році до Години Землі приєдналося понад 7 тисяч міст у 187 країнах світу. В Україні до кампанії долучилося більше ніж 50 населених пунктів.

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