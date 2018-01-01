25 березня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні святкують День народження журналіст та дослідник історії Волині, політик та громадський діячІменинники сьогоднішнього дня – Григорій, Семен, Феофан.Вітаємо іменинників та усіх волинян, у яких сьогодні день народження. Бажаємо здоров'я, довголіття, наснаги у роботі.25 березня 1992 року Верховна Рада України прийняла Закон «Про Службу безпеки України». З 2001 року згідно з Указом Президента України в цей день відзначається День СБУ.