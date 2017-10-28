Волинян закликають повідомляти про хабарників у військкоматі





"Якщо Ви або ваші близькі зіткнулися з проявами корупційних дій (хабарництва) у своєму районному (міському) військовому комісаріаті або Вам відомі випадки неправомірних або хамських дій представників військових комісаріатів, просимо Вас повідомити про це за телефоном "гарячої лінії" Волинського обласного військового комісаріату: (096)057-43-70, або на ел.пошту:





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинському обласному військовому комісаріаті працює гаряча лінія."Якщо Ви або ваші близькі зіткнулися з проявами корупційних дій (хабарництва) у своєму районному (міському) військовому комісаріаті або Вам відомі випадки неправомірних або хамських дій представників військових комісаріатів, просимо Вас повідомити про це за телефоном "гарячої лінії" Волинського обласного військового комісаріату: (096)057-43-70, або на ел.пошту: [email protected] для вжиття заходів правового та дисциплінарного реагування. Ваші звернення будуть уважно розглянуті", - кажуть в комісаріаті.

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