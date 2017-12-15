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Офіційно. Місцевій владі в Україні дозволили забороняти продаж алкоголю

Офіційно. Місцевій владі в Україні дозволили забороняти продаж алкоголю
Влада на місцях тепер зможе забороняти продаж алкоголю у нічній час. Закон щодо обмеження продажу пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв і столових вин ухвалила Верховна Рада.

Імовірно, що не всі місцеві влади скористаються своїм правом обмежити продаж спиртного, зазначив у коментарі Радіо НВ директор Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.

Адже, крім здоров’я громадян і зниження рівня злочинності, їм потрібно думати ще й про наповнення бюджету. Заборони, в першу чергу, торкнуться тих міст, бюджети яких не рахують кожну копійку. Водночас більшість торговельних мереж не хочуть сваритися з місцевою владою, а тому її рішення виконуватимуть.

Що стосується маленьких кіосків і так званих наливайок - вони і надалі торгуватимуть алкоголем, адже і так перебувають поза законодавством, пояснив Дорошенко.

Один з ініціаторів таких обмежень, радник мера Києва з питань благоустрою Дмитро Білоцерковець не впевнений, що система одразу запрацює ідеально. І раніше була заборона продажу алкогольних напоїв з 23:00 до 10:00, але не усі дотримувалися встановленого часу. За порушення передбачено тільки штраф, а він не завжди працює, наголосив народний депутат.

Під час розмови з Радіо НВ Білоцерковець додав, що столиця однією з перших буде вводити обмеження продажу алкоголю у нічний час.

Проте Київ - не єдине місто, яке запроваджувало такі заборони. Часові обмеження на продаж алкоголю у Запоріжжі місцева влада запровадила ще рік тому, розповіла член громадської ради при Запорізькій обласній адміністрації Наталія Заболотна. У коментарі Радіо НВ вона зазначила: місто одразу заполонила сурогатна продукція, а алкоголь почали продавати чарками.

З пропозицією заборони у Запоріжжі виступила обласна поліція. Проте і досі ніхто не надав підтвердження, що це покращило криміногенну ситуацію. Крім того, додала Заболотна, постійно відбувалися порушення антиконкурентного законодавства.

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Теги: алкоголь, заборона
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