Офіційно. Місцевій владі в Україні дозволили забороняти продаж алкоголю





Імовірно, що не всі місцеві влади скористаються своїм правом обмежити продаж спиртного, зазначив у коментарі Олексій Дорошенко.



Адже, крім здоров’я громадян і зниження рівня злочинності, їм потрібно думати ще й про наповнення бюджету. Заборони, в першу чергу, торкнуться тих міст, бюджети яких не рахують кожну копійку. Водночас більшість торговельних мереж не хочуть сваритися з місцевою владою, а тому її рішення виконуватимуть.



Що стосується маленьких кіосків і так званих наливайок - вони і надалі торгуватимуть алкоголем, адже і так перебувають поза законодавством, пояснив Дорошенко.



Один з ініціаторів таких обмежень, радник мера Києва з питань благоустрою Дмитро Білоцерковець не впевнений, що система одразу запрацює ідеально. І раніше була заборона продажу алкогольних напоїв з 23:00 до 10:00, але не усі дотримувалися встановленого часу. За порушення передбачено тільки штраф, а він не завжди працює, наголосив народний депутат.



Під час розмови з Радіо НВ Білоцерковець додав, що столиця однією з перших буде вводити обмеження продажу алкоголю у нічний час.



Проте Київ - не єдине місто, яке запроваджувало такі заборони. Часові обмеження на продаж алкоголю у Запоріжжі місцева влада запровадила ще рік тому, розповіла член громадської ради при Запорізькій обласній адміністрації Наталія Заболотна. У коментарі Радіо НВ вона зазначила: місто одразу заполонила сурогатна продукція, а алкоголь почали продавати чарками.



З пропозицією заборони у Запоріжжі виступила обласна поліція. Проте і досі ніхто не надав підтвердження, що це покращило криміногенну ситуацію. Крім того, додала Заболотна, постійно відбувалися порушення антиконкурентного законодавства.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Влада на місцях тепер зможе забороняти продаж алкоголю у нічній час. Закон щодо обмеження продажу пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв і столових вин ухвалила Верховна Рада.Імовірно, що не всі місцеві влади скористаються своїм правом обмежити продаж спиртного, зазначив у коментарі Радіо НВ директор Асоціації постачальників торговельних мережАдже, крім здоров’я громадян і зниження рівня злочинності, їм потрібно думати ще й про наповнення бюджету. Заборони, в першу чергу, торкнуться тих міст, бюджети яких не рахують кожну копійку. Водночас більшість торговельних мереж не хочуть сваритися з місцевою владою, а тому її рішення виконуватимуть.Що стосується маленьких кіосків і так званих наливайок - вони і надалі торгуватимуть алкоголем, адже і так перебувають поза законодавством, пояснив Дорошенко.Один з ініціаторів таких обмежень, радник мера Києва з питань благоустрою Дмитро Білоцерковець не впевнений, що система одразу запрацює ідеально. І раніше була заборона продажу алкогольних напоїв з 23:00 до 10:00, але не усі дотримувалися встановленого часу. За порушення передбачено тільки штраф, а він не завжди працює, наголосив народний депутат.Під час розмови з Радіо НВ Білоцерковець додав, що столиця однією з перших буде вводити обмеження продажу алкоголю у нічний час.Проте Київ - не єдине місто, яке запроваджувало такі заборони. Часові обмеження на продаж алкоголю у Запоріжжі місцева влада запровадила ще рік тому, розповіла член громадської ради при Запорізькій обласній адміністрації Наталія Заболотна. У коментарі Радіо НВ вона зазначила: місто одразу заполонила сурогатна продукція, а алкоголь почали продавати чарками.З пропозицією заборони у Запоріжжі виступила обласна поліція. Проте і досі ніхто не надав підтвердження, що це покращило криміногенну ситуацію. Крім того, додала Заболотна, постійно відбувалися порушення антиконкурентного законодавства.

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