вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

США можуть вислати російських дипломатів

США можуть вислати російських дипломатів
Президент США Дональд Трамп погодився з рекомендаціями своїх радників і готовий вислати російських дипломатів з країни.

Про це повідомляє Новое Время з посиланням на Bloomberg.

За словами співрозмовників агентства, Трамп хоче упевнитися, що європейські союзники США також зроблять схожі кроки щодо Росії перед тим, як самому вислати дипломатів.

За інформацією Bloomberg, рішення про висилку дипломатів, ймовірно, буде оголошено в понеділок. При цьому працівники агентства зазначають, що рішення Трампа не остаточне.

Раніше телеканал CNN повідомив, що Рада з національної безпеки США рекомендувала Трампу вислати з країни російських дипломатів після отруєння у Великій Британії колишнього працівника ГРУ Сергія Скрипаля.

4 березня колишній російський подвійний агент Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були виявлені без свідомості на лавці в торговому центрі Maltings в Солсбері. Вони досі перебувають у критичному стані.

Лондон звинуватив Москву в спробі отруїти Скрипаля та його дочку токсичною речовиною Новачок. Кремль заявляє про свою непричетність до цього.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: США
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Підтримуємо женіть це бидло додому
Відповісти
Вибір редактора
Міська влада за час керування «УКРОПу» суттєво втратила довіру лучан, - опитування
Візит Петра Порошенка в Луцьк. АРХІВ ТРАНСЛЯЦІЇ
Завтра в Луцьк приїде Петро Порошенко. ОФІЦІЙНО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Небезпечні забавки з «лимонкою» та постійні «клієнти»: історії від копа з Луцька
Сьогодні, 20:19
«Волинь» мінімально обіграла гостей з Охтирки
Сьогодні, 19:25
США можуть вислати російських дипломатів
Сьогодні, 19:18
У Луцьку обрали Міс та Містера Машинобудівного факультету
Сьогодні, 19:17
Офіційно. Місцевій владі в Україні дозволили забороняти продаж алкоголю
Сьогодні, 17:18
Схожі новини
У США сталася стрілянина в школі. ВІДЕО У США сталася стрілянина в школі. ВІДЕО
20 березень, 15:58
Двоє дітей з Волині виграли стипендій на 430 тисяч доларів США Двоє дітей з Волині виграли стипендій на 430 тисяч доларів США
13 березень, 18:31
Держдеп США схвалив постачання до України «Джавелінів» Держдеп США схвалив постачання до України «Джавелінів»
02 березень, 05:57
Трампа визнали найгіршим президентом США Трампа визнали найгіршим президентом США
20 лютий, 09:48
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Петро Порошенко в Луцьку. ФОТО
23 березень, 17:23
 1
У Канаді мені бракує каштанів і пломбіру, - волинянка-учасниця конкурсу краси в діаспорі
23 березень, 09:00
 1
Небезпечні забавки з «лимонкою» та постійні «клієнти»: історії від копа з Луцька
Сьогодні, 20:19
 0
«Волинь» мінімально обіграла гостей з Охтирки
Сьогодні, 19:25
 0
США можуть вислати російських дипломатів
Сьогодні, 19:18
 0
Медіа
відео
1/8