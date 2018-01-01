США можуть вислати російських дипломатів

Президент США Дональд Трамп погодився з рекомендаціями своїх радників і готовий вислати російських дипломатів з країни.Про це повідомляє Новое Время з посиланням на Bloomberg.За словами співрозмовників агентства, Трамп хоче упевнитися, що європейські союзники США також зроблять схожі кроки щодо Росії перед тим, як самому вислати дипломатів.За інформацією Bloomberg, рішення про висилку дипломатів, ймовірно, буде оголошено в понеділок. При цьому працівники агентства зазначають, що рішення Трампа не остаточне.Раніше телеканал CNN повідомив, що Рада з національної безпеки США рекомендувала Трампу вислати з країни російських дипломатів після отруєння у Великій Британії колишнього працівника ГРУ Сергія Скрипаля.4 березня колишній російський подвійний агент Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були виявлені без свідомості на лавці в торговому центрі Maltings в Солсбері. Вони досі перебувають у критичному стані.Лондон звинуватив Москву в спробі отруїти Скрипаля та його дочку токсичною речовиною Новачок. Кремль заявляє про свою непричетність до цього.