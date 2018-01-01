«Волинь» мінімально обіграла гостей з Охтирки

Луцька «Волинь» вдома обіграла гостей з Охтирки - команду «Нафтовик-Укрнафта».Сонячний, але холодний кінець березня на початку поєдинку стримував команди від різкого наступу на ворота суперників, - повідомили в клубній прес-службі.Утім, нашим футболістам вдалося забити ледь не з першої хорошої можливості. Подача кутового з правого флангу не знайшла на ближній стійці Валерія Болденкова, однак прилетіла до «самотнього» Андрія Яковлєва, який обробив м’яч та з льоту пробив точнісінько у кут воріт «Нафтовика» - 1:0.Такий швидкий початок додав упевненості гравцям «Волині», тож майже увесь перший тайм пройшов під диктовку підопічних Віктора Богатиря. А на 31-й хвилині Яковлєв міг робити дубль: після шикарної передачі з глибини від Дмитра Скоблова він уникнув офсайду, однак його удар з льоту заблокували захисник та голкіпер гостей. Під кінець тайму пропустити могли уже волиняни: гравець «Нафтовика» Сергій Суханов обіграв Олександра Чорноморця та пробив у ближній кут воріт Неділька – на щастя, 42-й номер продемонстрував свою реакцію та готовність до такого розвитку подій, тож на перерву команди пішли за мінімальної переваги «червоно-білих».У другому таймі наші футболісти більше сконцентрувалися на надійності власного захисту, внаслідок чого суперники фактично не мали ніяких можливостей для того, аби відігратися. Цей період матчу більше запам’ятався порушеннями правил та травмами – вимушено залишили поле Василь Цюцюра з «Нафтовика», а також наші Валерій Болденков та Володимир Коробка. А на останніх хвилинах матчу гравці «Волині» не використали дві чудові нагоди для подвоєння рахунку на табло. Спочатку Павло Гордійчук практично з нульового кута замикав дальню стійку та пробив у неї ж, а потім захисник гостей виніс м’яч з лінії воріт після удару Руслана Івашка.Наприкінці зустрічі суперники встигли і пошкодувати нашу команду за нереалізацію моментів – удар з центра штрафного від Євгена Кателіна полетів прямісінько до рук Неділька. Утім, фінальний свисток Владислава Дороша зафіксував справедливу та заслужену перемогу нашої команди.