вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Луцький школяр розробив роботоруку, яка повторює маніпуляції людини

Луцький школяр розробив роботоруку, яка повторює маніпуляції людини
Луцький дев'ятикласник Рувім Панюта розробив роботоруку, яка може повторювати усі маніпуляції людини.

Про це йдеься у сюжеті 12 каналу.

Хлопець дуже пишається своїм дітищем і з захватом розповідає про свою розробку на яку витратив чимало грошей та часу.

Школяр презентував своє творіння на міському конкурсі винахідницьких розробок, у якому взяли участь і ще близько півсотні його однолітків. Усі вони - фанати технологій. Розробкою та створенням усіляких техно-ґаджетів займаються в позашкільних гуртках.

На конкурсі показали навіть саморобний 3D-принтер, за допомогою якого можна виготовляти невеликі деталі з пластику - міні-іграшки та невеликі деталі.

Учасники жартують, що завдяки своїм навичкам допомагають рідним ремонтувати домашні побутові прилади. Майже всі планують вдосконалюватись та в майбутньому обрати радіоелектроніку - своєю професією. Наразі, за найцікавіші проекти призери отримають грамоти та зможуть взяти участь у обласному етапі, де їх розробки побачить ще більше коло глядачів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: винахід, школяр, робот
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Міська влада за час керування «УКРОПу» суттєво втратила довіру лучан, - опитування
Візит Петра Порошенка в Луцьк. АРХІВ ТРАНСЛЯЦІЇ
Завтра в Луцьк приїде Петро Порошенко. ОФІЦІЙНО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянка розповіла, чого їй не вистачає в Канаді
Сьогодні, 23:13
Луцький школяр розробив роботоруку, яка повторює маніпуляції людини
Сьогодні, 22:21
Стан стабільний: повідомили, як Настуся Абрамчук почувається після операції
Сьогодні, 21:35
Небезпечні забавки з «лимонкою» та постійні «клієнти»: історії від копа з Луцька
Сьогодні, 20:19
«Волинь» мінімально обіграла гостей з Охтирки
Сьогодні, 19:25
Схожі новини
На Донеччині школяр помер на уроці фізкультури На Донеччині школяр помер на уроці фізкультури
21 березень, 12:01
На міжнародній виставці в Тунісі покажуть унікальний дрон школяра з Волині На міжнародній виставці в Тунісі покажуть унікальний дрон школяра з Волині
16 березень, 08:30
Школяр влаштував криваву різанину у будинку сусідів. ФОТО 18+ Школяр влаштував криваву різанину у будинку сусідів. ФОТО 18+
13 березень, 16:25
Учень з Волині здобув перемогу на Всеукраїнському конкурсі Учень з Волині здобув перемогу на Всеукраїнському конкурсі
25 лютий, 06:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Канаді мені бракує каштанів і пломбіру, - волинянка-учасниця конкурсу краси в діаспорі
23 березень, 09:00
 2
Петро Порошенко в Луцьку. ФОТО
23 березень, 17:23
 1
Волинянка розповіла, чого їй не вистачає в Канаді
Сьогодні, 23:13
 0
Луцький школяр розробив роботоруку, яка повторює маніпуляції людини
Сьогодні, 22:21
 0
Стан стабільний: повідомили, як Настуся Абрамчук почувається після операції
Сьогодні, 21:35
 0
Медіа
відео
1/8