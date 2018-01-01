Луцький школяр розробив роботоруку, яка повторює маніпуляції людини
Сьогодні, 22:21
Луцький дев'ятикласник Рувім Панюта розробив роботоруку, яка може повторювати усі маніпуляції людини.
Про це йдеься у сюжеті 12 каналу.
Хлопець дуже пишається своїм дітищем і з захватом розповідає про свою розробку на яку витратив чимало грошей та часу.
Школяр презентував своє творіння на міському конкурсі винахідницьких розробок, у якому взяли участь і ще близько півсотні його однолітків. Усі вони - фанати технологій. Розробкою та створенням усіляких техно-ґаджетів займаються в позашкільних гуртках.
На конкурсі показали навіть саморобний 3D-принтер, за допомогою якого можна виготовляти невеликі деталі з пластику - міні-іграшки та невеликі деталі.
Учасники жартують, що завдяки своїм навичкам допомагають рідним ремонтувати домашні побутові прилади. Майже всі планують вдосконалюватись та в майбутньому обрати радіоелектроніку - своєю професією. Наразі, за найцікавіші проекти призери отримають грамоти та зможуть взяти участь у обласному етапі, де їх розробки побачить ще більше коло глядачів.
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Про це йдеься у сюжеті 12 каналу.
Хлопець дуже пишається своїм дітищем і з захватом розповідає про свою розробку на яку витратив чимало грошей та часу.
Школяр презентував своє творіння на міському конкурсі винахідницьких розробок, у якому взяли участь і ще близько півсотні його однолітків. Усі вони - фанати технологій. Розробкою та створенням усіляких техно-ґаджетів займаються в позашкільних гуртках.
На конкурсі показали навіть саморобний 3D-принтер, за допомогою якого можна виготовляти невеликі деталі з пластику - міні-іграшки та невеликі деталі.
Учасники жартують, що завдяки своїм навичкам допомагають рідним ремонтувати домашні побутові прилади. Майже всі планують вдосконалюватись та в майбутньому обрати радіоелектроніку - своєю професією. Наразі, за найцікавіші проекти призери отримають грамоти та зможуть взяти участь у обласному етапі, де їх розробки побачить ще більше коло глядачів.
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