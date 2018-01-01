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Юна волинянка виступила на одній сцені з Монатіком і Каменських

Юна волинянка виступила на одній сцені з Монатіком і Каменських
Юна ківерчанка Софія Гловацька взяла участь у конкурсі "Яскраві діти України".

Про це повідомляють на сайті Ківерцівської міськради.

Дівчинка долучилася до дійства як учасник позаконкурсної програми 16 березня 2018 року. Конкурс відбувався у Палаці Україна у Києві.

Волинянка дарувала свій спів усій Україні поруч із такими відомими співаками та композиторами як MONATIK, ВРЕМЯ И СТЕКЛО, TAYANNA, ILLARIA, NK (НАСТІ КАМЕНСЬКИХ), TARABAROVA, ALYOSHA, ДАНЕЛІЯ, ОДИН В КАНОЄ, РУСЛАН КВІНТА, ТАРАС ПЕТРИНЕНКО.
Юна волинянка виступила на одній сцені з Монатіком і Каменських

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Теги: співачка, конкурс, Софія Гловацька
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