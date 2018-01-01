Юна волинянка виступила на одній сцені з Монатіком і Каменських

Софія Гловацька взяла участь у конкурсі "Яскраві діти України".



Про це повідомляють на сайті Ківерцівської міськради.



Дівчинка долучилася до дійства як учасник позаконкурсної програми 16 березня 2018 року. Конкурс відбувався у Палаці Україна у Києві.



Волинянка дарувала свій спів усій Україні поруч із такими відомими співаками та композиторами як MONATIK, ВРЕМЯ И СТЕКЛО, TAYANNA, ILLARIA, NK (НАСТІ КАМЕНСЬКИХ), TARABAROVA, ALYOSHA, ДАНЕЛІЯ, ОДИН В КАНОЄ, РУСЛАН КВІНТА, ТАРАС ПЕТРИНЕНКО.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Юна ківерчанкавзяла участь у конкурсі "Яскраві діти України".Про це повідомляють на сайті Ківерцівської міськради.Дівчинка долучилася до дійства як учасник позаконкурсної програми 16 березня 2018 року. Конкурс відбувався у Палаці Україна у Києві.Волинянка дарувала свій спів усій Україні поруч із такими відомими співаками та композиторами як MONATIK, ВРЕМЯ И СТЕКЛО, TAYANNA, ILLARIA, NK (НАСТІ КАМЕНСЬКИХ), TARABAROVA, ALYOSHA, ДАНЕЛІЯ, ОДИН В КАНОЄ, РУСЛАН КВІНТА, ТАРАС ПЕТРИНЕНКО.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію