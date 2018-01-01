Спритність рук: у Луцьку змагалися, хто швидше складе кубик Рубіка
Сьогодні, 07:33
У Луцьку у тадиційному турнірі зі спідкубінгу - складання кубика Рубика на швидкість - взяло участь понад 40 учасників.
Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.
Змагання проводять щорічно. Цей турнір, кажуть організатори, один із наймасштабніших, які проводять у місті. Переможці отримають півтори тисячі гривень.
Андрій каже, що головоломки розвивають логіку, після систематичних занять шкільні задачі даються простіше.
Уп'ятеро молодший за організатора Богдан може з легкістю запхати за пояс Андрія. Шестирічному Богдану для цього потрібно лише дві хвилини. Кубики складає швидко, але на камеру говорити соромиться.
Учасники кажуть, що такі змагання об'єднують, вони знаходять однодумців, навчають один одного новим стратегіям та разом мріють перемогти на світових першостях.
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Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.
Змагання проводять щорічно. Цей турнір, кажуть організатори, один із наймасштабніших, які проводять у місті. Переможці отримають півтори тисячі гривень.
Андрій каже, що головоломки розвивають логіку, після систематичних занять шкільні задачі даються простіше.
Уп'ятеро молодший за організатора Богдан може з легкістю запхати за пояс Андрія. Шестирічному Богдану для цього потрібно лише дві хвилини. Кубики складає швидко, але на камеру говорити соромиться.
Учасники кажуть, що такі змагання об'єднують, вони знаходять однодумців, навчають один одного новим стратегіям та разом мріють перемогти на світових першостях.
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