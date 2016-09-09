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Померла переможниця першого Євробачення

Померла переможниця першого Євробачення
У віці 94 років померла перша переможниця пісенного конкурсу Євробачення - швейцарська співачка Ліз Ассія.

Це трапилося 24 березня в лікарні швейцарського Цюриха, пише Новое время із посиланням на сайт конкурсу.

Ліз Ассія в 1956 році перемогла на першому конкурсі Євробачення, який проходив в Швейцарії, з піснею Refrain.

У 2011 році вона вирішила повернутися на сцену Євробачення, однак не пройшла національний відбір. Вона також подавала заявку на участь в конкурсі в 2012 році, але не змогла вийти у фінал відбору.


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Теги: Євробачення, переможець
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