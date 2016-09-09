Померла переможниця першого Євробачення

Ліз Ассія.



Це трапилося 24 березня в лікарні швейцарського Цюриха, пише



Ліз Ассія в 1956 році перемогла на першому конкурсі Євробачення, який проходив в Швейцарії, з піснею Refrain.



У 2011 році вона вирішила повернутися на сцену Євробачення, однак не пройшла національний відбір. Вона також подавала заявку на участь в конкурсі в 2012 році, але не змогла вийти у фінал відбору.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У віці 94 років померла перша переможниця пісенного конкурсу Євробачення - швейцарська співачкаЦе трапилося 24 березня в лікарні швейцарського Цюриха, пише Новое время із посиланням на сайт конкурсу.Ліз Ассія в 1956 році перемогла на першому конкурсі Євробачення, який проходив в Швейцарії, з піснею Refrain.У 2011 році вона вирішила повернутися на сцену Євробачення, однак не пройшла національний відбір. Вона також подавала заявку на участь в конкурсі в 2012 році, але не змогла вийти у фінал відбору.

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