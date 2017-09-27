У Києві на приватній стайні виявили заморених голодом коней. ВІДЕО





Волонтери заявляють - власник 15 голів не годує їх належно, тому закликають небайдужих людей урятувати виснажених тварин. Та попри це, власник і далі здає їх в оренду та заробляє на них гроші, - інформує



Коня Хоруга привезли в стайню до іншого кінно-спортивного клубу з попередньої домівки на реабілітацію. Про коня власник нової домівки тварини Олег Остріков дізнався з соцмереж. Там, де кінь раніше жив, залишились інші. Їхні фото поширили волонтери, де видно, що у тварин від голоду стирчать ребра.



Зазначається, що власник стайні - президент аматорів кінного спорту України Олександр Ковальчук. У нього зосталося ще чотирнадцять породистих коней.



"2-3 місяці без їжі. Єдине, що Слава Богу, у нього весь час була вода", - каже про коня його рятівник.



Стайню, у якій живе кінь Артек, Ковальчук винаймає. Артека господар здає в оренду. Світлана готує тварину для орендатора.



"Погано годують. Соломою і макухою з-під вівса. Коли овес дроблять, шкарлупа залишається - оцим і годують. А треба сіном і вівсом", - розповідає Світлана.



Федерація кінного спорту Київщини скликала комісію. На руках мають висновки ветеринарів, що стан коней і дійсно жахливий, їх потрібно відгодовувати.



Власника вмовили передати ще трьох коней на відгодовування до іншого клубу за місто. На невизначений строк. Керівник столичної кінно-спортивної школи, у стайні якої тримає тварин Олександр, від ситуації відхрещується.



"Ми до цього не маємо ніякого відношення. Людина орендує конюшню. Зі своїми конями. Зі своїми кормами", - стверджує власник клубу.



Олександра Ковальчук у телефонній розмові вдає, ніби не розуміє про що йдеться і такого ніколи не було.



Якщо власник коней не схаменеться, конярі напишуть заяву в поліцію. Від серпня минулого року в Україні посилили відповідальність за жорстоке поводження з тваринами. Тепер за знущання можна сісти за ґрати строком до восьми років.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві на території кінно-спортивного клубу виявили змучених тварин.Волонтери заявляють - власник 15 голів не годує їх належно, тому закликають небайдужих людей урятувати виснажених тварин. Та попри це, власник і далі здає їх в оренду та заробляє на них гроші, - інформує ТСН Коня Хоруга привезли в стайню до іншого кінно-спортивного клубу з попередньої домівки на реабілітацію. Про коня власник нової домівки тваринидізнався з соцмереж. Там, де кінь раніше жив, залишились інші. Їхні фото поширили волонтери, де видно, що у тварин від голоду стирчать ребра.Зазначається, що власник стайні - президент аматорів кінного спорту України. У нього зосталося ще чотирнадцять породистих коней."2-3 місяці без їжі. Єдине, що Слава Богу, у нього весь час була вода", - каже про коня його рятівник.Стайню, у якій живе кінь Артек, Ковальчук винаймає. Артека господар здає в оренду. Світлана готує тварину для орендатора."Погано годують. Соломою і макухою з-під вівса. Коли овес дроблять, шкарлупа залишається - оцим і годують. А треба сіном і вівсом", - розповідає Світлана.Федерація кінного спорту Київщини скликала комісію. На руках мають висновки ветеринарів, що стан коней і дійсно жахливий, їх потрібно відгодовувати.Власника вмовили передати ще трьох коней на відгодовування до іншого клубу за місто. На невизначений строк. Керівник столичної кінно-спортивної школи, у стайні якої тримає тварин Олександр, від ситуації відхрещується."Ми до цього не маємо ніякого відношення. Людина орендує конюшню. Зі своїми конями. Зі своїми кормами", - стверджує власник клубу.Олександра Ковальчук у телефонній розмові вдає, ніби не розуміє про що йдеться і такого ніколи не було.Якщо власник коней не схаменеться, конярі напишуть заяву в поліцію. Від серпня минулого року в Україні посилили відповідальність за жорстоке поводження з тваринами. Тепер за знущання можна сісти за ґрати строком до восьми років.

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