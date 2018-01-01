Держава має захищати людей від терористів і зброї, - Наливайченко*

Держава має захищати людей від терористів і зброї, а не провокувати їх, щоб знімати фільм, - так вважає лідер Руху “Справедливість”“Демонструючи “Катрусин кінозал” ми лякаємо простих людей. Їхню безпеку може забезпечити виключно професійна робота спецслужб, а не ілюзії та фантазії”, - заявив політик в ефірі 24 Каналу.Наливайченко вимагає раз і назавжди заборонити використовувати з провокативною метою боротьбу з тероризмом.“На брехні не збудуєш сильну державу. Піар розвалив нашу національну безпеку і створив “льох страху” для наших громадян”, - підкреслив він.Наливайченко впевнений: демонструючи напів-результати, українська влада і спецслужби залякують власних громадян і дивують світ своєю непрофесійністю.“Україна має продемонструвати світу, що у нас належно діє закон і відкритий суд”, – наполягає лідер Руху “Справедливість”.