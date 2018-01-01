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Держава має захищати людей від терористів і зброї, - Наливайченко*

Держава має захищати людей від терористів і зброї, - Наливайченко*
Держава має захищати людей від терористів і зброї, а не провокувати їх, щоб знімати фільм, - так вважає лідер Руху “Справедливість” Валентин Наливайченко.

“Демонструючи “Катрусин кінозал” ми лякаємо простих людей. Їхню безпеку може забезпечити виключно професійна робота спецслужб, а не ілюзії та фантазії”, - заявив політик в ефірі 24 Каналу.

Наливайченко вимагає раз і назавжди заборонити використовувати з провокативною метою боротьбу з тероризмом.

“На брехні не збудуєш сильну державу. Піар розвалив нашу національну безпеку і створив “льох страху” для наших громадян”, - підкреслив він.

Наливайченко впевнений: демонструючи напів-результати, українська влада і спецслужби залякують власних громадян і дивують світ своєю непрофесійністю.

“Україна має продемонструвати світу, що у нас належно діє закон і відкритий суд”, – наполягає лідер Руху “Справедливість”.


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Теги: Валентин Наливайченко, реклама
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