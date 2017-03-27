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Великий боксерський турнір у луцькому «ПортCity»: як це було. ФОТО

Великий боксерський турнір у луцькому «ПортCity»: як це було. ФОТО
У Луцьку за підтримки благодійного фонду Степана Івахіва "Патріоти Волині" відбувся боксерський турнір за участі команд з Польщі і України, присвячені пам'яті майстра спорту України з боксу, учасника АТО, співробітника Служби безпеки України, капітана Віктора Мандзика.

Дійство влаштували 24 березня у торгово-розважальному центрі «ПортCity».

У турнірі брали участь боксери дитячо-юнацької спортивної школи №2 м. Луцька та боксерського клуба «Печера Лева» м. Зембіце Нижньосілезького воєводства.

Після представлення гостів та членів організаційного комітету до рингу вийшли учасники турніру. Гостів із Польщі закликали прийняти запашну духмяну хлібину в знак щедрості нашого Волинського краю.

Опісля члени організаційного комітету висловили слова подяки організаторам змагань та побажання учасникам турніру. Голова комітету з організації та проведення матчу директор дитячої юнацької спортивної школи №2 міста Луцька Валерій Панчук вручив спонсорам і спортсменам подарунки та подякував гостям із Польщі.

Загалом у 11 вагових категоріях змагалися 22 боксери.

Про результати турніру читайте пізніше на ВолиньPost, а наразі вашій увазі фотозвіт з заходу:





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Теги: ПортCity, бокс, спорт, Луцьк спортивний, варте уваги
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