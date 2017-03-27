Великий боксерський турнір у луцькому «ПортCity»: як це було. ФОТО
Сьогодні, 11:48
У Луцьку за підтримки благодійного фонду Степана Івахіва "Патріоти Волині" відбувся боксерський турнір за участі команд з Польщі і України, присвячені пам'яті майстра спорту України з боксу, учасника АТО, співробітника Служби безпеки України, капітана Віктора Мандзика.
Дійство влаштували 24 березня у торгово-розважальному центрі «ПортCity».
У турнірі брали участь боксери дитячо-юнацької спортивної школи №2 м. Луцька та боксерського клуба «Печера Лева» м. Зембіце Нижньосілезького воєводства.
Після представлення гостів та членів організаційного комітету до рингу вийшли учасники турніру. Гостів із Польщі закликали прийняти запашну духмяну хлібину в знак щедрості нашого Волинського краю.
Опісля члени організаційного комітету висловили слова подяки організаторам змагань та побажання учасникам турніру. Голова комітету з організації та проведення матчу директор дитячої юнацької спортивної школи №2 міста Луцька Валерій Панчук вручив спонсорам і спортсменам подарунки та подякував гостям із Польщі.
Загалом у 11 вагових категоріях змагалися 22 боксери.
Про результати турніру читайте пізніше на ВолиньPost, а наразі вашій увазі фотозвіт з заходу:
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Дійство влаштували 24 березня у торгово-розважальному центрі «ПортCity».
У турнірі брали участь боксери дитячо-юнацької спортивної школи №2 м. Луцька та боксерського клуба «Печера Лева» м. Зембіце Нижньосілезького воєводства.
Після представлення гостів та членів організаційного комітету до рингу вийшли учасники турніру. Гостів із Польщі закликали прийняти запашну духмяну хлібину в знак щедрості нашого Волинського краю.
Опісля члени організаційного комітету висловили слова подяки організаторам змагань та побажання учасникам турніру. Голова комітету з організації та проведення матчу директор дитячої юнацької спортивної школи №2 міста Луцька Валерій Панчук вручив спонсорам і спортсменам подарунки та подякував гостям із Польщі.
Загалом у 11 вагових категоріях змагалися 22 боксери.
Про результати турніру читайте пізніше на ВолиньPost, а наразі вашій увазі фотозвіт з заходу:
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку муніципали виявили «точку», де торгують сурогатом
Сьогодні, 12:01
Великий боксерський турнір у луцькому «ПортCity»: як це було. ФОТО
Сьогодні, 11:48
У Львові 17-річна дівчина випала з вікна гуртожитку
Сьогодні, 11:40
На Волині затримали годинникового контрабандиста
Сьогодні, 11:16
Медіа