Великий боксерський турнір у луцькому «ПортCity»: як це було. ФОТО

У Луцьку за підтримки благодійного фонду"Патріоти Волині" відбувся боксерський турнір за участі команд з Польщі і України, присвячені пам'яті майстра спорту України з боксу, учасника АТО, співробітника Служби безпеки України, капітанаДійство влаштували 24 березня у торгово-розважальному центрі «ПортCity».У турнірі брали участь боксери дитячо-юнацької спортивної школи №2 м. Луцька та боксерського клуба «Печера Лева» м. Зембіце Нижньосілезького воєводства.Після представлення гостів та членів організаційного комітету до рингу вийшли учасники турніру. Гостів із Польщі закликали прийняти запашну духмяну хлібину в знак щедрості нашого Волинського краю.Опісля члени організаційного комітету висловили слова подяки організаторам змагань та побажання учасникам турніру. Голова комітету з організації та проведення матчу директор дитячої юнацької спортивної школи №2 міста Луцькавручив спонсорам і спортсменам подарунки та подякував гостям із Польщі.Загалом у 11 вагових категоріях змагалися 22 боксери.Про результати турніру читайте пізніше на ВолиньPost, а наразі вашій увазі фотозвіт з заходу: