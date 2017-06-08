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Пробудження природи: луцькі пернаті в об'єктиві фотографа

Пробудження природи: луцькі пернаті в об'єктиві фотографа
Відомий волинський фотограф Віктор Чухрай опублікував добірку світлин гарних птахів, яких він зустрів над Стиром.

Про це йдеться в його дописі у соціальній мережі Facebook.

"День Малинівки - так мені хочеться назвати вчорашній день. Ця маленька і надзвичайно жвава пташечка, зустрілася мені над дідом Стиром, куди я ходив будити Мавок. Так от, Вони вже просипаються і вітаються з нами у образі різних птахів. От подивіться на ці дива пернаті - малинівка (це взагалі чудо, вона комахоїдна, а ще сніги), довгохвоста синиця, голуба синичка, чудовий дятлик і неймовірний повзик! А тітка сорока контролює весь процес пробудження! От, як не вірити тепер у Мавок! Спішіть пройтися останнім снігом і зустрітися з Ранком року!", - йдеться у дописі.


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Теги: птахи, Віктор Чухрай, світлини
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