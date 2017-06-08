Пробудження природи: луцькі пернаті в об'єктиві фотографа

Віктор Чухрай опублікував добірку світлин гарних птахів, яких він зустрів над Стиром.



Про це йдеться в його дописі у соціальній мережі



"День Малинівки - так мені хочеться назвати вчорашній день. Ця маленька і надзвичайно жвава пташечка, зустрілася мені над дідом Стиром, куди я ходив будити Мавок. Так от, Вони вже просипаються і вітаються з нами у образі різних птахів. От подивіться на ці дива пернаті - малинівка (це взагалі чудо, вона комахоїдна, а ще сніги), довгохвоста синиця, голуба синичка, чудовий дятлик і неймовірний повзик! А тітка сорока контролює весь процес пробудження! От, як не вірити тепер у Мавок! Спішіть пройтися останнім снігом і зустрітися з Ранком року!", - йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відомий волинський фотографопублікував добірку світлин гарних птахів, яких він зустрів над Стиром.Про це йдеться в його дописі у соціальній мережі Facebook "День Малинівки - так мені хочеться назвати вчорашній день. Ця маленька і надзвичайно жвава пташечка, зустрілася мені над дідом Стиром, куди я ходив будити Мавок. Так от, Вони вже просипаються і вітаються з нами у образі різних птахів. От подивіться на ці дива пернаті - малинівка (це взагалі чудо, вона комахоїдна, а ще сніги), довгохвоста синиця, голуба синичка, чудовий дятлик і неймовірний повзик! А тітка сорока контролює весь процес пробудження! От, як не вірити тепер у Мавок! Спішіть пройтися останнім снігом і зустрітися з Ранком року!", - йдеться у дописі.

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