Пробудження природи: луцькі пернаті в об'єктиві фотографа
Сьогодні, 10:33
Відомий волинський фотограф Віктор Чухрай опублікував добірку світлин гарних птахів, яких він зустрів над Стиром.
Про це йдеться в його дописі у соціальній мережі Facebook.
"День Малинівки - так мені хочеться назвати вчорашній день. Ця маленька і надзвичайно жвава пташечка, зустрілася мені над дідом Стиром, куди я ходив будити Мавок. Так от, Вони вже просипаються і вітаються з нами у образі різних птахів. От подивіться на ці дива пернаті - малинівка (це взагалі чудо, вона комахоїдна, а ще сніги), довгохвоста синиця, голуба синичка, чудовий дятлик і неймовірний повзик! А тітка сорока контролює весь процес пробудження! От, як не вірити тепер у Мавок! Спішіть пройтися останнім снігом і зустрітися з Ранком року!", - йдеться у дописі.
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Про це йдеться в його дописі у соціальній мережі Facebook.
"День Малинівки - так мені хочеться назвати вчорашній день. Ця маленька і надзвичайно жвава пташечка, зустрілася мені над дідом Стиром, куди я ходив будити Мавок. Так от, Вони вже просипаються і вітаються з нами у образі різних птахів. От подивіться на ці дива пернаті - малинівка (це взагалі чудо, вона комахоїдна, а ще сніги), довгохвоста синиця, голуба синичка, чудовий дятлик і неймовірний повзик! А тітка сорока контролює весь процес пробудження! От, як не вірити тепер у Мавок! Спішіть пройтися останнім снігом і зустрітися з Ранком року!", - йдеться у дописі.
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