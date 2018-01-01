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У Миколаєві горіло тролейбусне депо

У Миколаєві горіло тролейбусне депо
У Миколаєві сталась пожежа у тролейбусному депо.

При з’ясуванні обставин стало відомо, що внаслідок події жінка-водій отримала незначну травму ноги та надихалась продуктами горіння, - передає УНН із посиланням на прес-службу ДСНС.

Як повідомили у прес-службі, 24 березня о 14:47 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в тролейбусному депо № 3 по вул. Будівельників.

“... встановлено, що пожежа виникла в тролейбусі ймовірно через коротке замикання, коли той знаходився в приміщенні депо на обслуговуванні. ... горіння ліквідовано о 15:17 на площі 40 м кв. На гасіння подавали водяні стволи та генератор піни середньої кратності”, — йдеться у повідомленні.

Також за інформацією рятувальників, внаслідок події жінка-водій отримала незначну травму ноги та надихалась продуктами горіння.

Наразі постраждалу доставлено до лікарні швидкої медичної допомоги з діагнозом “отруєння продуктами горіння” (стан середньої тяжкості).

Додатково на місці працювали співробітники патрульної поліції та працівники швидкої медичної допомоги.
У Миколаєві горіло тролейбусне депо
У Миколаєві горіло тролейбусне депо
У Миколаєві горіло тролейбусне депо
У Миколаєві горіло тролейбусне депо

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Теги: пожежа, Миколаїв, депо
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