У Львові 17-річна дівчина випала з вікна гуртожитку





Про це сповістили на Гарячій лінії міста, - пише



Інцидент стався о 23.23 год.



Як відомо, на вул. Медової Печери, 39а, розташований гуртожиток Львівського національного університету ім. І. Франка.



Причини трагедії з'ясовують.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Львові 17-річна дівчина розбилася на смерть, випавши із вікна будівлі.Про це сповістили на Гарячій лінії міста, - пише Вголос Інцидент стався о 23.23 год.Як відомо, на вул. Медової Печери, 39а, розташований гуртожиток Львівського національного університету ім. І. Франка.Причини трагедії з'ясовують.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію