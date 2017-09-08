У Львові 17-річна дівчина випала з вікна гуртожитку
Сьогодні, 11:40
У Львові 17-річна дівчина розбилася на смерть, випавши із вікна будівлі.
Про це сповістили на Гарячій лінії міста, - пише Вголос.
Інцидент стався о 23.23 год.
Як відомо, на вул. Медової Печери, 39а, розташований гуртожиток Львівського національного університету ім. І. Франка.
Причини трагедії з'ясовують.
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Про це сповістили на Гарячій лінії міста, - пише Вголос.
Інцидент стався о 23.23 год.
Як відомо, на вул. Медової Печери, 39а, розташований гуртожиток Львівського національного університету ім. І. Франка.
Причини трагедії з'ясовують.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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