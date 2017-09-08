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У Львові 17-річна дівчина випала з вікна гуртожитку

У Львові 17-річна дівчина випала з вікна гуртожитку
У Львові 17-річна дівчина розбилася на смерть, випавши із вікна будівлі.

Про це сповістили на Гарячій лінії міста, - пише Вголос.

Інцидент стався о 23.23 год.

Як відомо, на вул. Медової Печери, 39а, розташований гуртожиток Львівського національного університету ім. І. Франка.

Причини трагедії з'ясовують.

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Теги: смерть, дівчина, падіння
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