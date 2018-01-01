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На Волині затримали годинникового контрабандиста

На Волині затримали годинникового контрабандиста
У пункті пропуску «Устилуг» львівські прикордонники у чоловіка вилучили годинники та старовинні монети.

Про це інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби України на сторінці у Facebook.

Так, сьогодні вночі у міжнародному автомобільному пункті пропуску «Устилуг»,прикордонники вилучили у мешканця Сумщини 26 наручних годинників, 40 монет різного номіналу 1923-30 років виробництва та й ще 100 пачок цигарок.

Увесь цей товар чоловік приховував у своєму мікроавтобусі марки Mercedes, а саме в ніші для акумулятора. Вилучений товар передано працівникам фіскальної служби.

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Теги: контрабанда, Волинь
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