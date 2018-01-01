На Волині затримали годинникового контрабандиста





Про це інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби України на сторінці у



Так, сьогодні вночі у міжнародному автомобільному пункті пропуску «Устилуг»,прикордонники вилучили у мешканця Сумщини 26 наручних годинників, 40 монет різного номіналу 1923-30 років виробництва та й ще 100 пачок цигарок.



Увесь цей товар чоловік приховував у своєму мікроавтобусі марки Mercedes, а саме в ніші для акумулятора. Вилучений товар передано працівникам фіскальної служби.

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