На Волині затримали годинникового контрабандиста
Сьогодні, 11:16
У пункті пропуску «Устилуг» львівські прикордонники у чоловіка вилучили годинники та старовинні монети.
Про це інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби України на сторінці у Facebook.
Так, сьогодні вночі у міжнародному автомобільному пункті пропуску «Устилуг»,прикордонники вилучили у мешканця Сумщини 26 наручних годинників, 40 монет різного номіналу 1923-30 років виробництва та й ще 100 пачок цигарок.
Увесь цей товар чоловік приховував у своєму мікроавтобусі марки Mercedes, а саме в ніші для акумулятора. Вилучений товар передано працівникам фіскальної служби.
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Про це інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби України на сторінці у Facebook.
Так, сьогодні вночі у міжнародному автомобільному пункті пропуску «Устилуг»,прикордонники вилучили у мешканця Сумщини 26 наручних годинників, 40 монет різного номіналу 1923-30 років виробництва та й ще 100 пачок цигарок.
Увесь цей товар чоловік приховував у своєму мікроавтобусі марки Mercedes, а саме в ніші для акумулятора. Вилучений товар передано працівникам фіскальної служби.
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