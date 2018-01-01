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У Луцьку муніципали виявили «точку», де торгують сурогатом

У Луцьку муніципали виявили «точку», де торгують сурогатом
Луцькі муніципали виявили місце продажу сурогату на ринку 40-го кварталу.

Про це повідомляють у Департаменті муніципальної варти Луцькради.

Так, "винахідливі" підприємці торгують сурогатом, маскуючи алкоголь серед солодощів, печива, риби, олії чи інших продуктів.

Інспектори департаменту муніципальної варти Луцька виявили, що в контейнері №2 жінка реалізовуала сурогат. Муніципали вилучили у неї всю наявну заборонену продукцію.

"Шановні лучани, якщо вам відомі факти продажу сурогату, телефонуйте нам на гарячу лінію або скидайте світлини на месенджер Viber 067 0000 679", - йдеться у повідомленні.

У Луцьку муніципали виявили «точку», де торгують сурогатом
У Луцьку муніципали виявили «точку», де торгують сурогатом
У Луцьку муніципали виявили «точку», де торгують сурогатом

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Теги: сурогат, ринок
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