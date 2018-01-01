У Луцьку муніципали виявили «точку», де торгують сурогатом
Сьогодні, 12:01
Луцькі муніципали виявили місце продажу сурогату на ринку 40-го кварталу.
Про це повідомляють у Департаменті муніципальної варти Луцькради.
Так, "винахідливі" підприємці торгують сурогатом, маскуючи алкоголь серед солодощів, печива, риби, олії чи інших продуктів.
Інспектори департаменту муніципальної варти Луцька виявили, що в контейнері №2 жінка реалізовуала сурогат. Муніципали вилучили у неї всю наявну заборонену продукцію.
"Шановні лучани, якщо вам відомі факти продажу сурогату, телефонуйте нам на гарячу лінію або скидайте світлини на месенджер Viber 067 0000 679", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляють у Департаменті муніципальної варти Луцькради.
Так, "винахідливі" підприємці торгують сурогатом, маскуючи алкоголь серед солодощів, печива, риби, олії чи інших продуктів.
Інспектори департаменту муніципальної варти Луцька виявили, що в контейнері №2 жінка реалізовуала сурогат. Муніципали вилучили у неї всю наявну заборонену продукцію.
"Шановні лучани, якщо вам відомі факти продажу сурогату, телефонуйте нам на гарячу лінію або скидайте світлини на месенджер Viber 067 0000 679", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку муніципали виявили «точку», де торгують сурогатом
Сьогодні, 12:01
У Львові 17-річна дівчина випала з вікна гуртожитку
Сьогодні, 11:40
Медіа