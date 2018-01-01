У Луцьку муніципали виявили «точку», де торгують сурогатом





Про це



Так, "винахідливі" підприємці торгують сурогатом, маскуючи алкоголь серед солодощів, печива, риби, олії чи інших продуктів.



Інспектори департаменту муніципальної варти Луцька виявили, що в контейнері №2 жінка реалізовуала сурогат. Муніципали вилучили у неї всю наявну заборонену продукцію.



"Шановні лучани, якщо вам відомі факти продажу сурогату, телефонуйте нам на гарячу лінію або скидайте світлини на месенджер Viber 067 0000 679", - йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцькі муніципали виявили місце продажу сурогату на ринку 40-го кварталу.Про це повідомляють у Департаменті муніципальної варти Луцькради.Так, "винахідливі" підприємці торгують сурогатом, маскуючи алкоголь серед солодощів, печива, риби, олії чи інших продуктів.Інспектори департаменту муніципальної варти Луцька виявили, що в контейнері №2 жінка реалізовуала сурогат. Муніципали вилучили у неї всю наявну заборонену продукцію."Шановні лучани, якщо вам відомі факти продажу сурогату, телефонуйте нам на гарячу лінію або скидайте світлини на месенджер Viber 067 0000 679", - йдеться у повідомленні.

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