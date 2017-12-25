В Києві зловили п'яним за кермом екс-главу патрульної поліції Харкова. ВІДЕО

Євгена Мельника, який знаходився в нетверезому стані за кермом.



Про це повідомляє "Київ оперативний" в



За даними видання, біля ТРЦ Lavina автомобіль Mitsubishi Lancer проїхав на заборонний сигнал світлофора, в результаті чого за ним почалося переслідування. Зупинили його на вулиці Рубежівській.



"Одразу після зупинки автомобіля водій намагався втекти. Коли затримали, пан вчиняв супротив, не виконував законні вимоги поліцейського, а потім взагалі вдарив його в обличчя (напад на працівника поліції при виконанні службових обов‘язків зафіксувала слідчо-оперативна група). Пан знаходився з ознаками алкогольного сп’яніння. Проходити тест на місці (на приладі #Драгер) відмовився і поїхав до лікаря-нарколога. Каже, що знає легкий спосіб як визнати протокол недійсним", - йдеться у повідомлені.



Відзначається, що на Мельника у 2014 році вже складали протокол за водіння в стані алкогольного сп'яніння.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві після переслідування затримали колишнього керівника харківської патрульної поліції, який знаходився в нетверезому стані за кермом.Про це повідомляє "Київ оперативний" в Facebook За даними видання, біля ТРЦ Lavina автомобіль Mitsubishi Lancer проїхав на заборонний сигнал світлофора, в результаті чого за ним почалося переслідування. Зупинили його на вулиці Рубежівській."Одразу після зупинки автомобіля водій намагався втекти. Коли затримали, пан вчиняв супротив, не виконував законні вимоги поліцейського, а потім взагалі вдарив його в обличчя (напад на працівника поліції при виконанні службових обов‘язків зафіксувала слідчо-оперативна група). Пан знаходився з ознаками алкогольного сп’яніння. Проходити тест на місці (на приладі #Драгер) відмовився і поїхав до лікаря-нарколога. Каже, що знає легкий спосіб як визнати протокол недійсним", - йдеться у повідомлені.Відзначається, що на Мельника у 2014 році вже складали протокол за водіння в стані алкогольного сп'яніння.

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