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В Києві зловили п'яним за кермом екс-главу патрульної поліції Харкова. ВІДЕО

В Києві зловили п'яним за кермом екс-главу патрульної поліції Харкова. ВІДЕО
У Києві після переслідування затримали колишнього керівника харківської патрульної поліції Євгена Мельника, який знаходився в нетверезому стані за кермом.

Про це повідомляє "Київ оперативний" в Facebook.

За даними видання, біля ТРЦ Lavina автомобіль Mitsubishi Lancer проїхав на заборонний сигнал світлофора, в результаті чого за ним почалося переслідування. Зупинили його на вулиці Рубежівській.

"Одразу після зупинки автомобіля водій намагався втекти. Коли затримали, пан вчиняв супротив, не виконував законні вимоги поліцейського, а потім взагалі вдарив його в обличчя (напад на працівника поліції при виконанні службових обов‘язків зафіксувала слідчо-оперативна група). Пан знаходився з ознаками алкогольного сп’яніння. Проходити тест на місці (на приладі #Драгер) відмовився і поїхав до лікаря-нарколога. Каже, що знає легкий спосіб як визнати протокол недійсним", - йдеться у повідомлені.

Відзначається, що на Мельника у 2014 році вже складали протокол за водіння в стані алкогольного сп'яніння.


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Теги: поліцейський, авто, алкоголь
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