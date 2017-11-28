«Є потреба – везіть у ліс і показуйте, що відбувається», - Володимир Бондар під час візиту на Волинь

Заступник голови Державного агентства лісових ресурсів Українивчора, 24 березня, працював на Волині.Разом із начальником Волинського ОУЛМГв рамках робочого візиту відвідали державні підприємства Маневицького району: Колківське, Маневицьке та Городоцьке лісові господарства, - інформує прес-служба Волинського ОУЛМГ.Зокрема, обговорювали стан готовності до лісокультурної кампанії, безпечну заготівлю та переробку деревини, перспективи розвитку консервних цехів, економічні та соціальні проблеми, спричинені масовим всиханням соснових насаджень, кадрове забезпечення та соціальний захист працівників галузі.Маневицький район багатий на соснові насадження, особливо потерпає через збільшення осередків всихання. Проблема, на жаль, очевидна і помітна всюди."Розумію: збільшивши об’єми рубок, ми наражаємося на критику та негатив з боку громадськості. Але ми не маємо права сидіти склавши руки і зобов’язані зробити все, щоб врятувати ліс. Зустрічайтеся з людьми, пояснюйте, розповідайте. Є потреба – везіть у ліс і показуйте, що відбувається. Але ні в якому разі не можна припиняти цю боротьбу", - наголошував Володимир Бондар.Ще однією очевидною проблемою, яка поки не вирішена на державному рівні, є відсутність електронного обліку деревини в інших користувачів лісів. Лісовози з немаркованою деревиною, які рухаються дорогами Волині (свідком чого стали учасники робочої поїздки), також викликають хвилю обурення у населення. Адже люди сприймають це як незаконне перевезення деревини саме лісівниками, не знаючи, що на інших користувачів лісів не поширюється зобов’язання вносити дані про заготовлену деревину до єдиної системи електронного обліку.Елекстронний облік деревини впроваджено лише на державних лісогосподарських підприємствах.Варто зазначити, що відповідний проект уже розроблено і схвалено під час засідання Урядового комітету з питань економічної, фінансової та правової політики, розвитку паливно-енергетичного комплексу, інфраструктури, оборонної та правоохоронної діяльності. Відповідний проект постанови КМУ ще має бути прийнятий на засіданні Уряду.Особливу унікальність Волині Володимир Бондар відзначив, відвідавши фірмовий магазин «Лісовичок» та консервні цехи, які не лише збереглися, а й залишаються рентабельними. Посадовець наголосив: необхідно зробити все, щоб вони працювали надалі, розвивалися та відповідали всім нинішнім стандартам. І в цьому заступник голови Держлісагентства пообіцяв волинянам підтримку.