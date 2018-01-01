Луцький музикант виступив у ювілейній програмі «Караоке на майдані»
Сьогодні, 12:54
Луцький музикант, продюсер, ведучий культурних заходів Сергій Скулинець взяв участь у ювілейній програмі "Караоке на майдані", яка виходить на каналі "СТБ" і виступив зі своєю авторською піснею.
Про це він повідомив 25 березня на своїй сторінці у Facebook.
"Приємно було взяти участь у 1000 програмі-Караоке на Майдані!Сьогодні у рубриці Новий хіт я виконував авторську пісню - Ти єдина! Любіть, пишіть,творіть та співайте своє,УКРАЇНСЬКЕ!!! З ювілеєм Вас, КАРАОКЕ НА МАЙДАНІ!", - йдеться в дописі.
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Про це він повідомив 25 березня на своїй сторінці у Facebook.
"Приємно було взяти участь у 1000 програмі-Караоке на Майдані!Сьогодні у рубриці Новий хіт я виконував авторську пісню - Ти єдина! Любіть, пишіть,творіть та співайте своє,УКРАЇНСЬКЕ!!! З ювілеєм Вас, КАРАОКЕ НА МАЙДАНІ!", - йдеться в дописі.
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