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Луцький музикант виступив у ювілейній програмі «Караоке на майдані»

Луцький музикант виступив у ювілейній програмі «Караоке на майдані»
Луцький музикант, продюсер, ведучий культурних заходів Сергій Скулинець взяв участь у ювілейній програмі "Караоке на майдані", яка виходить на каналі "СТБ" і виступив зі своєю авторською піснею.

Про це він повідомив 25 березня на своїй сторінці у Facebook.

"Приємно було взяти участь у 1000 програмі-Караоке на Майдані!Сьогодні у рубриці Новий хіт я виконував авторську пісню - Ти єдина! Любіть, пишіть,творіть та співайте своє,УКРАЇНСЬКЕ!!! З ювілеєм Вас, КАРАОКЕ НА МАЙДАНІ!", - йдеться в дописі.

Луцький музикант виступив у ювілейній програмі «Караоке на майдані»
Луцький музикант виступив у ювілейній програмі «Караоке на майдані»
Луцький музикант виступив у ювілейній програмі «Караоке на майдані»

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Теги: музика, програма, Сергій Скулинець
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