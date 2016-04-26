Нічна аварія у Луцьку: водій легковика збив електроопору. ФОТО





Про це повідомили у Патрульній поліції Волинської області.



Патрульні встановили, що 21-річний чоловік не вибрав безпечної швидкості і, очевидно, через це відбулось зіткнення.



У ДТП ніхто не постраждав. На водія оформили 2 протоколи. Автомобіль зазнав механічних пошкоджень.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку в ніч на 25 березня на вулиці Даргомижського водій легковика зіткнувся з електроопорою.Про це повідомили у Патрульній поліції Волинської області.Патрульні встановили, що 21-річний чоловік не вибрав безпечної швидкості і, очевидно, через це відбулось зіткнення.У ДТП ніхто не постраждав. На водія оформили 2 протоколи. Автомобіль зазнав механічних пошкоджень.

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