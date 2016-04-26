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Нічна аварія у Луцьку: водій легковика збив електроопору. ФОТО

Нічна аварія у Луцьку: водій легковика збив електроопору. ФОТО
У Луцьку в ніч на 25 березня на вулиці Даргомижського водій легковика зіткнувся з електроопорою.

Про це повідомили у Патрульній поліції Волинської області.

Патрульні встановили, що 21-річний чоловік не вибрав безпечної швидкості і, очевидно, через це відбулось зіткнення.

У ДТП ніхто не постраждав. На водія оформили 2 протоколи. Автомобіль зазнав механічних пошкоджень.
Нічна аварія у Луцьку: водій легковика збив електроопору. ФОТО
Нічна аварія у Луцьку: водій легковика збив електроопору. ФОТО
Нічна аварія у Луцьку: водій легковика збив електроопору. ФОТО

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Теги: аварія, електроопора
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