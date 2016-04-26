Нічна аварія у Луцьку: водій легковика збив електроопору. ФОТО
Сьогодні, 13:01
У Луцьку в ніч на 25 березня на вулиці Даргомижського водій легковика зіткнувся з електроопорою.
Про це повідомили у Патрульній поліції Волинської області.
Патрульні встановили, що 21-річний чоловік не вибрав безпечної швидкості і, очевидно, через це відбулось зіткнення.
У ДТП ніхто не постраждав. На водія оформили 2 протоколи. Автомобіль зазнав механічних пошкоджень.
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Про це повідомили у Патрульній поліції Волинської області.
Патрульні встановили, що 21-річний чоловік не вибрав безпечної швидкості і, очевидно, через це відбулось зіткнення.
У ДТП ніхто не постраждав. На водія оформили 2 протоколи. Автомобіль зазнав механічних пошкоджень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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