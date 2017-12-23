Пограбування і захоплення заручників: на Київщині затримали бандитів

У Київській області поліція затримала групу осіб за розбійний напад на магазин та захоплення заручників.Про це інформує прес-служба Нацполіції.Так, в селі Великополовецьке, що на Сквирщині, в одному з магазинів група невідомих чоловіків напала на продавця. Побили, зв'язали йому руки, ноги і викрали 14 тисяч гривень. Після чого зникли на автівці у невідомому напрямку.Згодом поліцейські встановили автівку злочинців та почали їх переслідувати. У місті Біла Церква, тікаючи від поліцейських, водій не впорався з керуванням і з'їхав у кювет - нападники кинулися тікати.Двоє з них встигли забігти у під'їзд багатоповерхівки і заховались в одній з квартир, коли звідти виходили маленькі діти. На вблагання їхньої бабусі злочинці відпустили дітей. Однак залишили в заручниках їхню бабусю. Не зважаючи на всі їхні злочинні зусилля, працівникам поліції вдалося швидко визволити 75-річну пенсіонерку і затримати молодчиків.Невдовзі група реагування патрульної поліції затримала інших учасників нападу.На момент затримання в автомобілі з іноземними державними номерами поліцейські виявили та вилучили речові докази.Зловмисниками виявилися жителі Білоцерківського та Києво-Святошинського районів, 53, 38, 37-річного віку і наймолодшому учаснику злочинної групи 23 роки. Всі раніше судимі за скоєння тяжких майнових злочинів.Підозрювані затримані у порядку ст. 208 КПК України та поміщені до ізолятора тимчасового тримання. Наразі чоловіки підозрюються у скоєнні двох розбійних нападів.Триває слідство.