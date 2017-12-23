Пограбування і захоплення заручників: на Київщині затримали бандитів
Сьогодні, 14:23
У Київській області поліція затримала групу осіб за розбійний напад на магазин та захоплення заручників.
Про це інформує прес-служба Нацполіції.
Так, в селі Великополовецьке, що на Сквирщині, в одному з магазинів група невідомих чоловіків напала на продавця. Побили, зв'язали йому руки, ноги і викрали 14 тисяч гривень. Після чого зникли на автівці у невідомому напрямку.
Згодом поліцейські встановили автівку злочинців та почали їх переслідувати. У місті Біла Церква, тікаючи від поліцейських, водій не впорався з керуванням і з'їхав у кювет - нападники кинулися тікати.
Двоє з них встигли забігти у під'їзд багатоповерхівки і заховались в одній з квартир, коли звідти виходили маленькі діти. На вблагання їхньої бабусі злочинці відпустили дітей. Однак залишили в заручниках їхню бабусю. Не зважаючи на всі їхні злочинні зусилля, працівникам поліції вдалося швидко визволити 75-річну пенсіонерку і затримати молодчиків.
Невдовзі група реагування патрульної поліції затримала інших учасників нападу.
На момент затримання в автомобілі з іноземними державними номерами поліцейські виявили та вилучили речові докази.
Зловмисниками виявилися жителі Білоцерківського та Києво-Святошинського районів, 53, 38, 37-річного віку і наймолодшому учаснику злочинної групи 23 роки. Всі раніше судимі за скоєння тяжких майнових злочинів.
Підозрювані затримані у порядку ст. 208 КПК України та поміщені до ізолятора тимчасового тримання. Наразі чоловіки підозрюються у скоєнні двох розбійних нападів.
Триває слідство.
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Про це інформує прес-служба Нацполіції.
Так, в селі Великополовецьке, що на Сквирщині, в одному з магазинів група невідомих чоловіків напала на продавця. Побили, зв'язали йому руки, ноги і викрали 14 тисяч гривень. Після чого зникли на автівці у невідомому напрямку.
Згодом поліцейські встановили автівку злочинців та почали їх переслідувати. У місті Біла Церква, тікаючи від поліцейських, водій не впорався з керуванням і з'їхав у кювет - нападники кинулися тікати.
Двоє з них встигли забігти у під'їзд багатоповерхівки і заховались в одній з квартир, коли звідти виходили маленькі діти. На вблагання їхньої бабусі злочинці відпустили дітей. Однак залишили в заручниках їхню бабусю. Не зважаючи на всі їхні злочинні зусилля, працівникам поліції вдалося швидко визволити 75-річну пенсіонерку і затримати молодчиків.
Невдовзі група реагування патрульної поліції затримала інших учасників нападу.
На момент затримання в автомобілі з іноземними державними номерами поліцейські виявили та вилучили речові докази.
Зловмисниками виявилися жителі Білоцерківського та Києво-Святошинського районів, 53, 38, 37-річного віку і наймолодшому учаснику злочинної групи 23 роки. Всі раніше судимі за скоєння тяжких майнових злочинів.
Підозрювані затримані у порядку ст. 208 КПК України та поміщені до ізолятора тимчасового тримання. Наразі чоловіки підозрюються у скоєнні двох розбійних нападів.
Триває слідство.
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