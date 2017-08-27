У місті на Волині запроваджують роздільне сортування сміття
Сьогодні, 18:23
У райцентрі Ківерці планують встановити контейнери для збору твердих побутових відходів.
Про це інформує Район.Ківерці.
Так, за даними рішення Ківерцівська міськрада затвердила перелік місць розташування контейнерних майданчиків для роздільного збору твердих побутових відходів на території міста.
Усього в райцентрі планують встановити 56 таких контейнерів. 46 з них розраховані для збору ПЕТ-пляшок, інші 10 використовуватимуться для збору скла.
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Про це інформує Район.Ківерці.
Так, за даними рішення Ківерцівська міськрада затвердила перелік місць розташування контейнерних майданчиків для роздільного збору твердих побутових відходів на території міста.
Усього в райцентрі планують встановити 56 таких контейнерів. 46 з них розраховані для збору ПЕТ-пляшок, інші 10 використовуватимуться для збору скла.
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