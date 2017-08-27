У місті на Волині запроваджують роздільне сортування сміття





Про це інформує



Так, за даними рішення Ківерцівська міськрада затвердила перелік місць розташування контейнерних майданчиків для роздільного збору твердих побутових відходів на території міста.



Усього в райцентрі планують встановити 56 таких контейнерів. 46 з них розраховані для збору ПЕТ-пляшок, інші 10 використовуватимуться для збору скла.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У райцентрі Ківерці планують встановити контейнери для збору твердих побутових відходів.Про це інформує Район.Ківерці Так, за даними рішення Ківерцівська міськрада затвердила перелік місць розташування контейнерних майданчиків для роздільного збору твердих побутових відходів на території міста.Усього в райцентрі планують встановити 56 таких контейнерів. 46 з них розраховані для збору ПЕТ-пляшок, інші 10 використовуватимуться для збору скла.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію