Волинському атовцю, в якого тяжко хворіє батько, потрібна допомога

Віктору Бобровичу з села Любча Рожищенського району потрібна допомога.



Про це інформує



З проханням допомогти звернулися приватний підприємець Валерій Шварцкоп та секретар ГО «Рожищенське районне об’єднання учасників АТО» Аліна Кривов’язюк, які зазначили, що у бійця тяжко захворів батько.



Демобілізований військовослужбовець 14-ої ОМБр, який побував у багатьох «гарячих точках» Донбасу, зауважує, що йому не зручно просити в людей допомогу.



Але в розмові чоловік розповів, що його 70-літньому батькові, Леоніду Микитовичу, зробили складну операцію на серце. Кошти, для того щоб врятувати рідну людину шукав де тільки міг, бо часу було обмаль. Лише на саму операцію пішло більше 100 тисяч гривень.



Але гроші необхідно повертати. Та й процес лікування тривалий й вимагає значних затрат. Тому і просять всіх небайдужих, при можливості, допомогти Віктору Леонідовичу фінансово.



Гроші можна перерахувати на картковий рахунок за номером 5168 7572 7248 8299 відкритий на ім'я Бобрович Віктор Леонідович.

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