«Він повернеться в те русло, де йому комфортно», - депутат про нову посаду Гунчика
Сьогодні, 17:05
Волинський депутат Святослав Кравчук припустив, що після звільнення з посали голови ОДА Володимир Гунчик подасться у галузь, звичну для нього.
Про це він заявив в ефірі ток-шоу "Протилежний Погляд LIVE" 23 березня, - пише ІА Конкурент.
"Гунчик не є поганим менеджером в плані машинобудування. Робота автозаводу "Богдан", який працює на теренах міста Луцька, - його велика заслуга. Він повернеться в те русло, де йому комфортно: Міноборони, військова галузь, де є величезні замовлення зараз і треба, щоби цим хтось курував. Він хороший інженер, організатор в плані машинобудівної галузі. Місце для нього завжди знайдеться", – запевнив він.
На питання, чи погодиться Володимир Гунчик на посаду радника Президента України, депутат відповів неоднозначно.
"Враховуючи, скільки він років пропрацював на посаді голови ОДА, знає цю кухню, радник Президента – це ще гірша кухня. Враховуючи те, що вибори будуть весною, я б на його місці пішов би в свою галузь, де є відповідний імідж і авторитет – наприклад, Укроборонпром", - зазначив Кравчук.
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Про це він заявив в ефірі ток-шоу "Протилежний Погляд LIVE" 23 березня, - пише ІА Конкурент.
"Гунчик не є поганим менеджером в плані машинобудування. Робота автозаводу "Богдан", який працює на теренах міста Луцька, - його велика заслуга. Він повернеться в те русло, де йому комфортно: Міноборони, військова галузь, де є величезні замовлення зараз і треба, щоби цим хтось курував. Він хороший інженер, організатор в плані машинобудівної галузі. Місце для нього завжди знайдеться", – запевнив він.
На питання, чи погодиться Володимир Гунчик на посаду радника Президента України, депутат відповів неоднозначно.
"Враховуючи, скільки він років пропрацював на посаді голови ОДА, знає цю кухню, радник Президента – це ще гірша кухня. Враховуючи те, що вибори будуть весною, я б на його місці пішов би в свою галузь, де є відповідний імідж і авторитет – наприклад, Укроборонпром", - зазначив Кравчук.
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Коментарі 1
Кравчуку дуже комфортно було в Кривицького: нерухомість, приватизація... Цікаво, чим зараз "комфортно"?
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