вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Він повернеться в те русло, де йому комфортно», - депутат про нову посаду Гунчика

«Він повернеться в те русло, де йому комфортно», - депутат про нову посаду Гунчика
Волинський депутат Святослав Кравчук припустив, що після звільнення з посали голови ОДА Володимир Гунчик подасться у галузь, звичну для нього.

Про це він заявив в ефірі ток-шоу "Протилежний Погляд LIVE" 23 березня, - пише ІА Конкурент.

"Гунчик не є поганим менеджером в плані машинобудування. Робота автозаводу "Богдан", який працює на теренах міста Луцька, - його велика заслуга. Він повернеться в те русло, де йому комфортно: Міноборони, військова галузь, де є величезні замовлення зараз і треба, щоби цим хтось курував. Він хороший інженер, організатор в плані машинобудівної галузі. Місце для нього завжди знайдеться", – запевнив він.

На питання, чи погодиться Володимир Гунчик на посаду радника Президента України, депутат відповів неоднозначно.

"Враховуючи, скільки він років пропрацював на посаді голови ОДА, знає цю кухню, радник Президента – це ще гірша кухня. Враховуючи те, що вибори будуть весною, я б на його місці пішов би в свою галузь, де є відповідний імідж і авторитет – наприклад, Укроборонпром", - зазначив Кравчук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Святослав Кравчук, Володимир Гунчик, посада, програма
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Кравчуку дуже комфортно було в Кривицького: нерухомість, приватизація... Цікаво, чим зараз "комфортно"?
Відповісти
Вибір редактора
Міська влада за час керування «УКРОПу» суттєво втратила довіру лучан, - опитування
Візит Петра Порошенка в Луцьк. АРХІВ ТРАНСЛЯЦІЇ
Завтра в Луцьк приїде Петро Порошенко. ОФІЦІЙНО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У «ПортCity» виступив гурт «MOTANKA». ФОТО
Сьогодні, 17:21
«Він повернеться в те русло, де йому комфортно», - депутат про нову посаду Гунчика
Сьогодні, 17:05
Волинській лікарні благодійники із США передали обладнання
Сьогодні, 16:29
Врятуймо життя: молодому волинянину потрібна допомога
Сьогодні, 16:01
У Росії сталася жахлива пожежа у торговому центрі: загинули діти. ВІДЕО
Сьогодні, 15:35
Схожі новини
Луцький музикант виступив у ювілейній програмі «Караоке на майдані» Луцький музикант виступив у ювілейній програмі «Караоке на майдані»
Сьогодні, 12:54
Гунчик подякував друзям і опонентам, а недругам – «фіг вам» Гунчик подякував друзям і опонентам, а недругам – «фіг вам»
23 березень, 23:07
Волинські депутати пояснили, чому Порошенко звільнив Гунчика Волинські депутати пояснили, чому Порошенко звільнив Гунчика
23 березень, 22:30
Волинь отримала нового губернатора. ОФІЦІЙНО Волинь отримала нового губернатора. ОФІЦІЙНО
23 березень, 15:24
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Великий боксерський турнір у луцькому «ПортCity»: як це було. ФОТО
Сьогодні, 11:48
 1
У «ПортCity» виступив гурт «MOTANKA». ФОТО
Сьогодні, 17:21
 0
«Він повернеться в те русло, де йому комфортно», - депутат про нову посаду Гунчика
Сьогодні, 17:05
 0
Волинській лікарні благодійники із США передали обладнання
Сьогодні, 16:29
 0
Врятуймо життя: молодому волинянину потрібна допомога
Сьогодні, 16:01
 0
Медіа
відео
1/8