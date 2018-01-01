«Він повернеться в те русло, де йому комфортно», - депутат про нову посаду Гунчика

Святослав Кравчук припустив, що після звільнення з посали голови ОДА Володимир Гунчик подасться у галузь, звичну для нього.



Про це він заявив в ефірі ток-шоу "Протилежний Погляд LIVE" 23 березня, - пише



"Гунчик не є поганим менеджером в плані машинобудування. Робота автозаводу "Богдан", який працює на теренах міста Луцька, - його велика заслуга. Він повернеться в те русло, де йому комфортно: Міноборони, військова галузь, де є величезні замовлення зараз і треба, щоби цим хтось курував. Він хороший інженер, організатор в плані машинобудівної галузі. Місце для нього завжди знайдеться", – запевнив він.



На питання, чи погодиться Володимир Гунчик на посаду радника Президента України, депутат відповів неоднозначно.



"Враховуючи, скільки він років пропрацював на посаді голови ОДА, знає цю кухню, радник Президента – це ще гірша кухня. Враховуючи те, що вибори будуть весною, я б на його місці пішов би в свою галузь, де є відповідний імідж і авторитет – наприклад, Укроборонпром", - зазначив Кравчук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинський депутатприпустив, що після звільнення з посали голови ОДА Володимир Гунчик подасться у галузь, звичну для нього.Про це він заявив в ефірі ток-шоу "Протилежний Погляд LIVE" 23 березня, - пише ІА Конкурент "Гунчик не є поганим менеджером в плані машинобудування. Робота автозаводу "Богдан", який працює на теренах міста Луцька, - його велика заслуга. Він повернеться в те русло, де йому комфортно: Міноборони, військова галузь, де є величезні замовлення зараз і треба, щоби цим хтось курував. Він хороший інженер, організатор в плані машинобудівної галузі. Місце для нього завжди знайдеться", – запевнив він.На питання, чи погодиться Володимир Гунчик на посаду радника Президента України, депутат відповів неоднозначно."Враховуючи, скільки він років пропрацював на посаді голови ОДА, знає цю кухню, радник Президента – це ще гірша кухня. Враховуючи те, що вибори будуть весною, я б на його місці пішов би в свою галузь, де є відповідний імідж і авторитет – наприклад, Укроборонпром", - зазначив Кравчук.

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