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Небезпечні бурульки: у Луцьку брила льоду розбила дах аптеки. ФОТО

Небезпечні бурульки: у Луцьку брила льоду розбила дах аптеки. ФОТО
У Луцьку брила льоду впала з даху і пошкодила скляний дашок аптеки “Аспіринка”, що знаходиться на проспекті Волі, 49.

Інцидент стався у неділю, 25 березня близько 15:00, - пише Волинь24.

Як повідомили очевидці, лід упав з даху 5-поверхового будинку, на першому проверсі якого розміщена аптека.

Лід розтрощив скляний дашок, який в якості декоративного елементу встановлений над вхідними дверима.

“Якби у цей час хтось виходив чи заходив до аптеки – міг би запросто отримати серйозну травму” – припустив очевидець.

Після інциденту персонал аптеки повісив на двері оголошення: "Обережно! Дах над вхідними дверима розбито бурулькою". Цікаво, що прочитати це оголошення можна тільки, зупившись під аварійним дахом.

Небезпечні бурульки: у Луцьку брила льоду розбила дах аптеки. ФОТО
Небезпечні бурульки: у Луцьку брила льоду розбила дах аптеки. ФОТО
Небезпечні бурульки: у Луцьку брила льоду розбила дах аптеки. ФОТО
Небезпечні бурульки: у Луцьку брила льоду розбила дах аптеки. ФОТО

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Теги: дах, лід, Луцьк
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