Небезпечні бурульки: у Луцьку брила льоду розбила дах аптеки. ФОТО





Інцидент стався у неділю, 25 березня близько 15:00, - пише



Як повідомили очевидці, лід упав з даху 5-поверхового будинку, на першому проверсі якого розміщена аптека.



Лід розтрощив скляний дашок, який в якості декоративного елементу встановлений над вхідними дверима.



“Якби у цей час хтось виходив чи заходив до аптеки – міг би запросто отримати серйозну травму” – припустив очевидець.



Після інциденту персонал аптеки повісив на двері оголошення: "Обережно! Дах над вхідними дверима розбито бурулькою". Цікаво, що прочитати це оголошення можна тільки, зупившись під аварійним дахом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку брила льоду впала з даху і пошкодила скляний дашок аптеки “Аспіринка”, що знаходиться на проспекті Волі, 49.Інцидент стався у неділю, 25 березня близько 15:00, - пише Волинь24 Як повідомили очевидці, лід упав з даху 5-поверхового будинку, на першому проверсі якого розміщена аптека.Лід розтрощив скляний дашок, який в якості декоративного елементу встановлений над вхідними дверима.“Якби у цей час хтось виходив чи заходив до аптеки – міг би запросто отримати серйозну травму” – припустив очевидець.Після інциденту персонал аптеки повісив на двері оголошення: "Обережно! Дах над вхідними дверима розбито бурулькою". Цікаво, що прочитати це оголошення можна тільки, зупившись під аварійним дахом.

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