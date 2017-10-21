Небезпечні бурульки: у Луцьку брила льоду розбила дах аптеки. ФОТО
Сьогодні, 20:01
У Луцьку брила льоду впала з даху і пошкодила скляний дашок аптеки “Аспіринка”, що знаходиться на проспекті Волі, 49.
Інцидент стався у неділю, 25 березня близько 15:00, - пише Волинь24.
Як повідомили очевидці, лід упав з даху 5-поверхового будинку, на першому проверсі якого розміщена аптека.
Лід розтрощив скляний дашок, який в якості декоративного елементу встановлений над вхідними дверима.
“Якби у цей час хтось виходив чи заходив до аптеки – міг би запросто отримати серйозну травму” – припустив очевидець.
Після інциденту персонал аптеки повісив на двері оголошення: "Обережно! Дах над вхідними дверима розбито бурулькою". Цікаво, що прочитати це оголошення можна тільки, зупившись під аварійним дахом.
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Інцидент стався у неділю, 25 березня близько 15:00, - пише Волинь24.
Як повідомили очевидці, лід упав з даху 5-поверхового будинку, на першому проверсі якого розміщена аптека.
Лід розтрощив скляний дашок, який в якості декоративного елементу встановлений над вхідними дверима.
“Якби у цей час хтось виходив чи заходив до аптеки – міг би запросто отримати серйозну травму” – припустив очевидець.
Після інциденту персонал аптеки повісив на двері оголошення: "Обережно! Дах над вхідними дверима розбито бурулькою". Цікаво, що прочитати це оголошення можна тільки, зупившись під аварійним дахом.
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