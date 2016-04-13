Лучани стали менше довіряти міській владі





Про це йдеться у сюжеті



Довіра до міської влади у лучан - серйозно впала. За даними соціологічної групи "Рейтинг", вже у лютому 2018-го року прихильність до голови луцькради знизилась до 27-ми відсотків. Це більше, ніж вдвічі, оскільки ще рік тому за результатами аналогічного опитування цей показник складав 61 відсоток. Менше вірити стали і самій міськраді. Минулоріч рейтинг довіри становив 47 відсотків, а нині він опустився до 36. Однак, не всі лучани погоджуються із рейтингом.



Взагалом соціологи проаналізували 24 міста України, і опитали понад 19 тисяч респондентів. Виявилось, що найбільше довіряють місцевій владі та мерові міста Харкова - там відсоток довіри склав 75 відсотків. Друге та третє місця розділили між собою Івано-Франківськ і Маріуполь. А замикають рейтинг Миколаїв, Полтава та Сєвєродонецьк.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мнулоріч рейтинг довіри лучан до міськради становив 47%, нині пустився до 36%. Прихильність до голови Луцькради впада з 61% до 27%.Про це йдеться у сюжеті 12 каналу. Довіра до міської влади у лучан - серйозно впала. За даними соціологічної групи "Рейтинг", вже у лютому 2018-го року прихильність до голови луцькради знизилась до 27-ми відсотків. Це більше, ніж вдвічі, оскільки ще рік тому за результатами аналогічного опитування цей показник складав 61 відсоток. Менше вірити стали і самій міськраді. Минулоріч рейтинг довіри становив 47 відсотків, а нині він опустився до 36. Однак, не всі лучани погоджуються із рейтингом.Взагалом соціологи проаналізували 24 міста України, і опитали понад 19 тисяч респондентів. Виявилось, що найбільше довіряють місцевій владі та мерові міста Харкова - там відсоток довіри склав 75 відсотків. Друге та третє місця розділили між собою Івано-Франківськ і Маріуполь. А замикають рейтинг Миколаїв, Полтава та Сєвєродонецьк.

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