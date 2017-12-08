Турок хоче зняти на Волині фільм про кохання
Сьогодні, 01:19
Турок Ахмет Чакар, який одружений із дівчиною із Шацька, улітку хоче зняти на Волині короткометражний фільм.
Про це інформує Район. Шацьк.
«Фільм буде спеціально знятий для показу у фестивалях, а не з комерційною метою. Це буде короткометражний фільм, в якому розкриватимуться стосунки між громадянами різних країн, зокрема, дівчиною з України та хлопцем з Туреччини. Хочу показати, що і в нас, і в Україні є хороші люди, які заслуговують на щастя. Разом з тим у фільмі хочу показати, що українці мають свою державну мову – українську, а не російську», - розповідає Ахмет.
Для цього Ахмет створив знімальну групу з завзятих і талановитих однодумців, з якою разом працюють уже тривалий час. Сюжет нового фільму поки тримає в таємниці, але каже, що в серпні, коли приїде зі знімальною групою до Шацька, планує показати на фоні стосунків двох людей чудові краєвиди Шацьких озер, а також показати Рівне, зокрема, знаменитий Тунель кохання у містечку Клевань.
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Про це інформує Район. Шацьк.
«Фільм буде спеціально знятий для показу у фестивалях, а не з комерційною метою. Це буде короткометражний фільм, в якому розкриватимуться стосунки між громадянами різних країн, зокрема, дівчиною з України та хлопцем з Туреччини. Хочу показати, що і в нас, і в Україні є хороші люди, які заслуговують на щастя. Разом з тим у фільмі хочу показати, що українці мають свою державну мову – українську, а не російську», - розповідає Ахмет.
Для цього Ахмет створив знімальну групу з завзятих і талановитих однодумців, з якою разом працюють уже тривалий час. Сюжет нового фільму поки тримає в таємниці, але каже, що в серпні, коли приїде зі знімальною групою до Шацька, планує показати на фоні стосунків двох людей чудові краєвиди Шацьких озер, а також показати Рівне, зокрема, знаменитий Тунель кохання у містечку Клевань.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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