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Турок хоче зняти на Волині фільм про кохання

Турок хоче зняти на Волині фільм про кохання
Турок Ахмет Чакар, який одружений із дівчиною із Шацька, улітку хоче зняти на Волині короткометражний фільм.

Про це інформує Район. Шацьк.

«Фільм буде спеціально знятий для показу у фестивалях, а не з комерційною метою. Це буде короткометражний фільм, в якому розкриватимуться стосунки між громадянами різних країн, зокрема, дівчиною з України та хлопцем з Туреччини. Хочу показати, що і в нас, і в Україні є хороші люди, які заслуговують на щастя. Разом з тим у фільмі хочу показати, що українці мають свою державну мову – українську, а не російську», - розповідає Ахмет.

Для цього Ахмет створив знімальну групу з завзятих і талановитих однодумців, з якою разом працюють уже тривалий час. Сюжет нового фільму поки тримає в таємниці, але каже, що в серпні, коли приїде зі знімальною групою до Шацька, планує показати на фоні стосунків двох людей чудові краєвиди Шацьких озер, а також показати Рівне, зокрема, знаменитий Тунель кохання у містечку Клевань.

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Теги: Шацьк, фільм, кіно
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