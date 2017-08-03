Кількість жертв жахливої пожежі у російському торговому центрі зросла

спалахнула у неділю, 25 березня, у торгово-розважальному центрі міста Кемерово, загинуло щонайменше 22 людини. Ще 70 вважають зниклими безвісти.



Про це повідомляє



У МНС РФ заявили, що це ті люди, яких не можуть знайти родичі. Рятувальники поки не можуть дістатися до крила будівлі, де знаходилися кінозали.



За останніми даними, загинули щонайменше 22 людини. У лікарні за допомогою звернулися 32 людини, двоє вже відпущені додому.



Рятівні служби вважають, що займання сталося на четвертому поверсі комплексу, де розташовано кінотеатр і дитячі атракціони. Під час пожежі в одному з приміщень вибухнув газовий балон, вогонь поширився на дах будівлі, який потім обвалився.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В результаті пожежі, якау неділю, 25 березня, у торгово-розважальному центрі міста Кемерово, загинуло щонайменше 22 людини. Ще 70 вважають зниклими безвісти.Про це повідомляє Новое Время з посиланням на повідомляє Інтерфакс.У МНС РФ заявили, що це ті люди, яких не можуть знайти родичі. Рятувальники поки не можуть дістатися до крила будівлі, де знаходилися кінозали.За останніми даними, загинули щонайменше 22 людини. У лікарні за допомогою звернулися 32 людини, двоє вже відпущені додому.Рятівні служби вважають, що займання сталося на четвертому поверсі комплексу, де розташовано кінотеатр і дитячі атракціони. Під час пожежі в одному з приміщень вибухнув газовий балон, вогонь поширився на дах будівлі, який потім обвалився.

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