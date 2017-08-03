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Кількість жертв жахливої пожежі у російському торговому центрі зросла

Кількість жертв жахливої пожежі у російському торговому центрі зросла
В результаті пожежі, яка спалахнула у неділю, 25 березня, у торгово-розважальному центрі міста Кемерово, загинуло щонайменше 22 людини. Ще 70 вважають зниклими безвісти.

Про це повідомляє Новое Время з посиланням на повідомляє Інтерфакс.

У МНС РФ заявили, що це ті люди, яких не можуть знайти родичі. Рятувальники поки не можуть дістатися до крила будівлі, де знаходилися кінозали.

За останніми даними, загинули щонайменше 22 людини. У лікарні за допомогою звернулися 32 людини, двоє вже відпущені додому.

Рятівні служби вважають, що займання сталося на четвертому поверсі комплексу, де розташовано кінотеатр і дитячі атракціони. Під час пожежі в одному з приміщень вибухнув газовий балон, вогонь поширився на дах будівлі, який потім обвалився.

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Теги: пожежа, Росія
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