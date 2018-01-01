Пожежа в торговому центрі в РФ: загинули десятки людей. ФОТО. ВІДЕО





Про це повідомили у Міністерстві надзвичайних ситуацій Росії, – пише



Ще 27 людей зникли. Зокрема невідома доля двох організованих груп дітей. Щонайменше 47 людей постраждали, їм надали медичну допомогу. У місті оголошено збір крові для поранених.



Під час гасіння пожежі рятувальники змушені були тимчасово покинути будинок, оскільки зруйнувалися перекриття між його поверхами.



Є щонайменше дві версії щодо виникнення пожежі. Пожежа могла виникнути або в приміщеннях кінотеатру через замикання, або на дитячому батутному майданчику, де, ймовірно, міг спалахнути поролон.



Директор торгово-розважального центру Надія Суддєнок затримана.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Внаслідок пожежі в торговому центрі «Зимова вишня» в російському місті Кемерово загинули щонайменше 48 людей.Про це повідомили у Міністерстві надзвичайних ситуацій Росії, – пише BBC Україна Ще 27 людей зникли. Зокрема невідома доля двох організованих груп дітей. Щонайменше 47 людей постраждали, їм надали медичну допомогу. У місті оголошено збір крові для поранених.Під час гасіння пожежі рятувальники змушені були тимчасово покинути будинок, оскільки зруйнувалися перекриття між його поверхами.Є щонайменше дві версії щодо виникнення пожежі. Пожежа могла виникнути або в приміщеннях кінотеатру через замикання, або на дитячому батутному майданчику, де, ймовірно, міг спалахнути поролон.Директор торгово-розважального центрузатримана.

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