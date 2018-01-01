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Пожежа в торговому центрі в РФ: загинули десятки людей. ФОТО. ВІДЕО

Пожежа в торговому центрі в РФ: загинули десятки людей. ФОТО. ВІДЕО
Внаслідок пожежі в торговому центрі «Зимова вишня» в російському місті Кемерово загинули щонайменше 48 людей.

Про це повідомили у Міністерстві надзвичайних ситуацій Росії, – пише BBC Україна.

Ще 27 людей зникли. Зокрема невідома доля двох організованих груп дітей. Щонайменше 47 людей постраждали, їм надали медичну допомогу. У місті оголошено збір крові для поранених.

Під час гасіння пожежі рятувальники змушені були тимчасово покинути будинок, оскільки зруйнувалися перекриття між його поверхами.

Є щонайменше дві версії щодо виникнення пожежі. Пожежа могла виникнути або в приміщеннях кінотеатру через замикання, або на дитячому батутному майданчику, де, ймовірно, міг спалахнути поролон.

Директор торгово-розважального центру Надія Суддєнок затримана.
Пожежа в торговому центрі в РФ: загинули десятки людей. ФОТО. ВІДЕО
Пожежа в торговому центрі в РФ: загинули десятки людей. ФОТО. ВІДЕО
Пожежа в торговому центрі в РФ: загинули десятки людей. ФОТО. ВІДЕО
Пожежа в торговому центрі в РФ: загинули десятки людей. ФОТО. ВІДЕО
Пожежа в торговому центрі в РФ: загинули десятки людей. ФОТО. ВІДЕО
Пожежа в торговому центрі в РФ: загинули десятки людей. ФОТО. ВІДЕО
Пожежа в торговому центрі в РФ: загинули десятки людей. ФОТО. ВІДЕО
Пожежа в торговому центрі в РФ: загинули десятки людей. ФОТО. ВІДЕО
Пожежа в торговому центрі в РФ: загинули десятки людей. ФОТО. ВІДЕО
Пожежа в торговому центрі в РФ: загинули десятки людей. ФОТО. ВІДЕО
Пожежа в торговому центрі в РФ: загинули десятки людей. ФОТО. ВІДЕО
Пожежа в торговому центрі в РФ: загинули десятки людей. ФОТО. ВІДЕО
Пожежа в торговому центрі в РФ: загинули десятки людей. ФОТО. ВІДЕО
Пожежа в торговому центрі в РФ: загинули десятки людей. ФОТО. ВІДЕО
Пожежа в торговому центрі в РФ: загинули десятки людей. ФОТО. ВІДЕО
Пожежа в торговому центрі в РФ: загинули десятки людей. ФОТО. ВІДЕО
Пожежа в торговому центрі в РФ: загинули десятки людей. ФОТО. ВІДЕО
Пожежа в торговому центрі в РФ: загинули десятки людей. ФОТО. ВІДЕО
Пожежа в торговому центрі в РФ: загинули десятки людей. ФОТО. ВІДЕО
Пожежа в торговому центрі в РФ: загинули десятки людей. ФОТО. ВІДЕО




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Теги: НП, пожежа, РФ
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