Пожежа в торговому центрі в РФ: загинули десятки людей. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 08:48
Внаслідок пожежі в торговому центрі «Зимова вишня» в російському місті Кемерово загинули щонайменше 48 людей.
Про це повідомили у Міністерстві надзвичайних ситуацій Росії, – пише BBC Україна.
Ще 27 людей зникли. Зокрема невідома доля двох організованих груп дітей. Щонайменше 47 людей постраждали, їм надали медичну допомогу. У місті оголошено збір крові для поранених.
Під час гасіння пожежі рятувальники змушені були тимчасово покинути будинок, оскільки зруйнувалися перекриття між його поверхами.
Є щонайменше дві версії щодо виникнення пожежі. Пожежа могла виникнути або в приміщеннях кінотеатру через замикання, або на дитячому батутному майданчику, де, ймовірно, міг спалахнути поролон.
Директор торгово-розважального центру Надія Суддєнок затримана.
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Про це повідомили у Міністерстві надзвичайних ситуацій Росії, – пише BBC Україна.
Ще 27 людей зникли. Зокрема невідома доля двох організованих груп дітей. Щонайменше 47 людей постраждали, їм надали медичну допомогу. У місті оголошено збір крові для поранених.
Під час гасіння пожежі рятувальники змушені були тимчасово покинути будинок, оскільки зруйнувалися перекриття між його поверхами.
Є щонайменше дві версії щодо виникнення пожежі. Пожежа могла виникнути або в приміщеннях кінотеатру через замикання, або на дитячому батутному майданчику, де, ймовірно, міг спалахнути поролон.
Директор торгово-розважального центру Надія Суддєнок затримана.
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