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Курс валют у Луцьку на 26 березня

Курс валют у Луцьку на 26 березня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 26,100, а продаж - 26,425.

Євро при купівлі становить - 32,085, при продажу - 32,698.

Курс російського рубля: купівля - 0,408, продаж - 0,469.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 7,323, продаж - 7,893.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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