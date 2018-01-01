Сказали, за якої умови лікар може відмовитися підписувати договір





Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я України Павло Ковтонюк, – пише



«В Україні розпочнеться ще один етап медичної реформи. Крок номер один – вибрати лікаря. Робіть це за вашими особистими критеріями. Відповідно до наказу МОЗ, кожен заклад повинен публікувати на видному для пацієнтів місці перелік лікарів з інформацією про них. Другий крок – треба перевірити, чи можна в цьому закладі перевірити інформацію щодо підключення до електронної системи (шукайте спеціальний знак)», – заявив чиновник.



Третій крок, за словами заступника міністра, – треба мати із собою паспорт, ідентифікаційний код та мобільний телефон, на який прийде sms. «Якщо треба підписати декларацію для дитини віком молодше за 14 років, треба мати свідоцтво про народження цієї дитини», – уточнив він, зауваживши, що на підписання декларації піде 20 хвилин.



Ковтонюк також повідомив, що лікар не може відмовитися підписувати декларацію через наявні хронічні захворювання у пацієнта, вік, стать, місце проживання чи матеріальне становище. Єдина причина, через яку лікар може відмовити пацієнтові, – якщо лікар досяг рекомендованого ліміту по кількості пацієнтів. Для лікаря-терапевта такий ліміт складає 2 000 пацієнтів, для сімейного лікаря – 2 800 пацієнтів, для педіатра – 900.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 1 квітня у кожній лікарні України тепер можна буде обрати сімейного лікаря. Причому лікар може відмовити пацієнту тільки за однією умовою – якщо він досяг рекомендованого ліміту.Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я України, – пише Обозреватель «В Україні розпочнеться ще один етап медичної реформи. Крок номер один – вибрати лікаря. Робіть це за вашими особистими критеріями. Відповідно до наказу МОЗ, кожен заклад повинен публікувати на видному для пацієнтів місці перелік лікарів з інформацією про них. Другий крок – треба перевірити, чи можна в цьому закладі перевірити інформацію щодо підключення до електронної системи (шукайте спеціальний знак)», – заявив чиновник.Третій крок, за словами заступника міністра, – треба мати із собою паспорт, ідентифікаційний код та мобільний телефон, на який прийде sms. «Якщо треба підписати декларацію для дитини віком молодше за 14 років, треба мати свідоцтво про народження цієї дитини», – уточнив він, зауваживши, що на підписання декларації піде 20 хвилин.Ковтонюк також повідомив, що лікар не може відмовитися підписувати декларацію через наявні хронічні захворювання у пацієнта, вік, стать, місце проживання чи матеріальне становище. Єдина причина, через яку лікар може відмовити пацієнтові, – якщо лікар досяг рекомендованого ліміту по кількості пацієнтів. Для лікаря-терапевта такий ліміт складає 2 000 пацієнтів, для сімейного лікаря – 2 800 пацієнтів, для педіатра – 900.

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