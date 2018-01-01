На Волині митники виявили у вантажному потязі контрабандні сигарети
Сьогодні, 09:38
У пункті пропуску «Володимир-Волинський» приховані у вантажному потягу понад 4,5 тисяч пачок тютюнових виробів знайшли прикордонники Львівського загону спільно з митниками.
Товар виявили за допомогою службового собаки, натренованого на пошук тютюну, у хребтових балках під двома вагонами поїзда, що прямував до польського міста Хрубешув, - інформує Держприкордонслужба України.
Всього працівники пункту пропуску дістали зі сховків понад 4580 пачок курива. Крім того, у вагонах був прихований GPS-трекер.
Виявлений вантаж вилучено, сума його оцінки встановлюється.
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Товар виявили за допомогою службового собаки, натренованого на пошук тютюну, у хребтових балках під двома вагонами поїзда, що прямував до польського міста Хрубешув, - інформує Держприкордонслужба України.
Всього працівники пункту пропуску дістали зі сховків понад 4580 пачок курива. Крім того, у вагонах був прихований GPS-трекер.
Виявлений вантаж вилучено, сума його оцінки встановлюється.
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