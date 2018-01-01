вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині митники виявили у вантажному потязі контрабандні сигарети

На Волині митники виявили у вантажному потязі контрабандні сигарети
У пункті пропуску «Володимир-Волинський» приховані у вантажному потягу понад 4,5 тисяч пачок тютюнових виробів знайшли прикордонники Львівського загону спільно з митниками.

Товар виявили за допомогою службового собаки, натренованого на пошук тютюну, у хребтових балках під двома вагонами поїзда, що прямував до польського міста Хрубешув, - інформує Держприкордонслужба України.

Всього працівники пункту пропуску дістали зі сховків понад 4580 пачок курива. Крім того, у вагонах був прихований GPS-трекер.

Виявлений вантаж вилучено, сума його оцінки встановлюється.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: контрабанда, сигарети
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Міська влада за час керування «УКРОПу» суттєво втратила довіру лучан, - опитування
Візит Петра Порошенка в Луцьк. АРХІВ ТРАНСЛЯЦІЇ
Завтра в Луцьк приїде Петро Порошенко. ОФІЦІЙНО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Дві волинянки стали жертвами інтернет-шахраїв
Сьогодні, 09:52
Савченко розкритикував чиновників з ОДА
Сьогодні, 09:44
На Волині митники виявили у вантажному потязі контрабандні сигарети
Сьогодні, 09:38
Сказали, за якої умови лікар може відмовитися підписувати договір
Сьогодні, 09:37
Україна знайшла спосіб змусити Газпром заплатити
Сьогодні, 09:28
Схожі новини
Волинські прикордонники виявили контрабандні сигарети в колесі автівки Волинські прикордонники виявили контрабандні сигарети в колесі автівки
22 березень, 09:48
Волинські митники конфіскували авто з контрабандними цигарками Волинські митники конфіскували авто з контрабандними цигарками
14 березень, 10:50
На Волині вилучили 50 ящиків контрафактних цигарок На Волині вилучили 50 ящиків контрафактних цигарок
12 березень, 17:40
На Волині контрабандисти, тікаючи від прикордонників, спалили сигарети. ФОТО На Волині контрабандисти, тікаючи від прикордонників, спалили сигарети. ФОТО
28 лютий, 13:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Великий боксерський турнір у луцькому «ПортCity»: як це було. ФОТО
25 березень, 11:48
 1
Лучани просять ще один маршрут із Дубнівської
Сьогодні, 10:24
 0
На Львівщині в аварії загинув військовий комісар
Сьогодні, 10:10
 0
Савченко представив радника
Сьогодні, 09:57
 0
Дві волинянки стали жертвами інтернет-шахраїв
Сьогодні, 09:52
 0
Медіа
відео
1/8