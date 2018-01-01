На Волині митники виявили у вантажному потязі контрабандні сигарети





Товар виявили за допомогою службового собаки, натренованого на пошук тютюну, у хребтових балках під двома вагонами поїзда, що прямував до польського міста Хрубешув, - інформує Держприкордонслужба України.



Всього працівники пункту пропуску дістали зі сховків понад 4580 пачок курива. Крім того, у вагонах був прихований GPS-трекер.



Виявлений вантаж вилучено, сума його оцінки встановлюється.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У пункті пропуску «Володимир-Волинський» приховані у вантажному потягу понад 4,5 тисяч пачок тютюнових виробів знайшли прикордонники Львівського загону спільно з митниками.Товар виявили за допомогою службового собаки, натренованого на пошук тютюну, у хребтових балках під двома вагонами поїзда, що прямував до польського міста Хрубешув, - інформує Держприкордонслужба України.Всього працівники пункту пропуску дістали зі сховків понад 4580 пачок курива. Крім того, у вагонах був прихований GPS-трекер.Виявлений вантаж вилучено, сума його оцінки встановлюється.

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