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На Львівщині в аварії загинув військовий комісар

На Львівщині в аварії загинув військовий комісар
У Дрогобичі на Львівщині в неділю ввечері, 25 березня, трапилася автомобільна аварія. В ДТП загинув військовий комісар Дрогобицько-Бориславського об'єднаного районного військкомату.

Про це повідомляє департамент з питань цивільного захисту населення Львівської ОДА, - пише 24 канал.

Департамент уточнив, що 33-річний водій автомобіля BMW на литовській реєстрації виїхав на смугу зустрічного руху і врізався в автомобіль Daewoo Lanos, яким керував 52-річний військовий комісар.

Від отриманих травм комісар помер на місці аварії. Водія BMW доставили в лікарню із закритою черепно-мозковою травмою та переломом ноги. Після надання медичної допомоги чоловіка відпустили додому.

Всі причини та обставини аварії розслідує поліція.



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Теги: аварія, військовий
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