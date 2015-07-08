На Львівщині в аварії загинув військовий комісар





Про це повідомляє департамент з питань цивільного захисту населення Львівської ОДА, - пише



Департамент уточнив, що 33-річний водій автомобіля BMW на литовській реєстрації виїхав на смугу зустрічного руху і врізався в автомобіль Daewoo Lanos, яким керував 52-річний військовий комісар.



Від отриманих травм комісар помер на місці аварії. Водія BMW доставили в лікарню із закритою черепно-мозковою травмою та переломом ноги. Після надання медичної допомоги чоловіка відпустили додому.



Всі причини та обставини аварії розслідує поліція.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Дрогобичі на Львівщині в неділю ввечері, 25 березня, трапилася автомобільна аварія. В ДТП загинув військовий комісар Дрогобицько-Бориславського об'єднаного районного військкомату.Про це повідомляє департамент з питань цивільного захисту населення Львівської ОДА, - пише 24 канал Департамент уточнив, що 33-річний водій автомобіля BMW на литовській реєстрації виїхав на смугу зустрічного руху і врізався в автомобіль Daewoo Lanos, яким керував 52-річний військовий комісар.Від отриманих травм комісар помер на місці аварії. Водія BMW доставили в лікарню із закритою черепно-мозковою травмою та переломом ноги. Після надання медичної допомоги чоловіка відпустили додому.Всі причини та обставини аварії розслідує поліція.

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