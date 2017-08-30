На Волині патрульні повернули власнику загублене посвідчення





Про це



Згодом поліцейські встановили особу та знайшли власника документа. Вони приїхали за адресою його проживання та повернули посвідчення.



Чоловік висловив вдячність правоохоронцям за те, що вони патрулюють місто і допомагають людям.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Ковелі учора, 25 березня, поблизу міського парку, екіпаж патрульних виявив у снігу загублене посвідчення водія.Про це інформує Патрульна поліція Волинської області.Згодом поліцейські встановили особу та знайшли власника документа. Вони приїхали за адресою його проживання та повернули посвідчення.Чоловік висловив вдячність правоохоронцям за те, що вони патрулюють місто і допомагають людям.

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