вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Лучан кличуть на етно-фестиваль «Великдень у Луцьку»

Лучан кличуть на етно-фестиваль «Великдень у Луцьку»
У Луцьку 9 квітня відбудеться етно-фестиваль “Великдень у Луцьку”.

Про це інформує прес-служба Луцької міської ради.

У програмі заходу:

- Великодні піснеспіви у виконанні хорових колективів релігійних конфесій

- «Сонцеграй» - дійство за участі фольклорних колективів міста

- Веснянки, гаївки, великодні забави для дітей

- Музично-театральні перформанси від молодіжних гуртів

- Ярмарок виробів декоративно-прикладного та ужиткового мистецтва

- Святкова торгівля, великодні частування.

Початок фестивалю о 12 год. на Театральному майдані.

Впродовж дня діятимуть арт-території: «Великоднє диво», «Весняна вулиця», «Волинська писанка. Триєдине», галерея просто неба «Сонячна колекція», «Великодня майстерня».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: фестиваль, Луцьк, Великдень
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Міська влада за час керування «УКРОПу» суттєво втратила довіру лучан, - опитування
Візит Петра Порошенка в Луцьк. АРХІВ ТРАНСЛЯЦІЇ
Завтра в Луцьк приїде Петро Порошенко. ОФІЦІЙНО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку серед вулиці викрали чоловіка і вимагали в нього гроші
Сьогодні, 11:07
Задрімав: на Волині дві автівки опинилися в кюветі через неуважність водія. ФОТО
Сьогодні, 10:53
Лучан кличуть на етно-фестиваль «Великдень у Луцьку»
Сьогодні, 10:53
На Волині патрульні повернули власнику загублене посвідчення
Сьогодні, 10:34
Лучани просять ще один маршрут із Дубнівської
Сьогодні, 10:24
Схожі новини
На Волині відновлять фестиваль «Берегиня» На Волині відновлять фестиваль «Берегиня»
24 січень, 22:49
Чорти, іроди, янголята: у Луцьку – фестиваль вертепів. ФОТО Чорти, іроди, янголята: у Луцьку – фестиваль вертепів. ФОТО
12 січень, 14:45
Оприлюднили програму фестивалю «Різдво у Луцьку» Оприлюднили програму фестивалю «Різдво у Луцьку»
29 грудень, 2017, 18:03
Лучан кличуть на етно-фестиваль «Різдво у Луцьку» Лучан кличуть на етно-фестиваль «Різдво у Луцьку»
26 грудень, 2017, 20:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Лучани просять ще один маршрут із Дубнівської
Сьогодні, 10:24
 1
Великий боксерський турнір у луцькому «ПортCity»: як це було. ФОТО
25 березень, 11:48
 1
Савченко розкритикував «парадні звіти»
Сьогодні, 11:49
 0
Аварії за участі маршруток і тролейбуса: автопригоди у Луцьку
Сьогодні, 11:37
 0
У Луцьку серед вулиці викрали чоловіка і вимагали в нього гроші
Сьогодні, 11:07
 0
Медіа
відео
1/8