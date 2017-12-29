Лучан кличуть на етно-фестиваль «Великдень у Луцьку»





Про це



У програмі заходу:



- Великодні піснеспіви у виконанні хорових колективів релігійних конфесій



- «Сонцеграй» - дійство за участі фольклорних колективів міста



- Веснянки, гаївки, великодні забави для дітей



- Музично-театральні перформанси від молодіжних гуртів



- Ярмарок виробів декоративно-прикладного та ужиткового мистецтва



- Святкова торгівля, великодні частування.



Початок фестивалю о 12 год. на Театральному майдані.



Впродовж дня діятимуть арт-території: «Великоднє диво», «Весняна вулиця», «Волинська писанка. Триєдине», галерея просто неба «Сонячна колекція», «Великодня майстерня».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку 9 квітня відбудеться етно-фестиваль “Великдень у Луцьку”.Про це інформує прес-служба Луцької міської ради.У програмі заходу:- Великодні піснеспіви у виконанні хорових колективів релігійних конфесій- «Сонцеграй» - дійство за участі фольклорних колективів міста- Веснянки, гаївки, великодні забави для дітей- Музично-театральні перформанси від молодіжних гуртів- Ярмарок виробів декоративно-прикладного та ужиткового мистецтва- Святкова торгівля, великодні частування.Початок фестивалю о 12 год. на Театральному майдані.Впродовж дня діятимуть арт-території: «Великоднє диво», «Весняна вулиця», «Волинська писанка. Триєдине», галерея просто неба «Сонячна колекція», «Великодня майстерня».

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