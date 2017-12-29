Лучан кличуть на етно-фестиваль «Великдень у Луцьку»
Сьогодні, 10:53
У Луцьку 9 квітня відбудеться етно-фестиваль “Великдень у Луцьку”.
Про це інформує прес-служба Луцької міської ради.
У програмі заходу:
- Великодні піснеспіви у виконанні хорових колективів релігійних конфесій
- «Сонцеграй» - дійство за участі фольклорних колективів міста
- Веснянки, гаївки, великодні забави для дітей
- Музично-театральні перформанси від молодіжних гуртів
- Ярмарок виробів декоративно-прикладного та ужиткового мистецтва
- Святкова торгівля, великодні частування.
Початок фестивалю о 12 год. на Театральному майдані.
Впродовж дня діятимуть арт-території: «Великоднє диво», «Весняна вулиця», «Волинська писанка. Триєдине», галерея просто неба «Сонячна колекція», «Великодня майстерня».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує прес-служба Луцької міської ради.
У програмі заходу:
- Великодні піснеспіви у виконанні хорових колективів релігійних конфесій
- «Сонцеграй» - дійство за участі фольклорних колективів міста
- Веснянки, гаївки, великодні забави для дітей
- Музично-театральні перформанси від молодіжних гуртів
- Ярмарок виробів декоративно-прикладного та ужиткового мистецтва
- Святкова торгівля, великодні частування.
Початок фестивалю о 12 год. на Театральному майдані.
Впродовж дня діятимуть арт-території: «Великоднє диво», «Весняна вулиця», «Волинська писанка. Триєдине», галерея просто неба «Сонячна колекція», «Великодня майстерня».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку серед вулиці викрали чоловіка і вимагали в нього гроші
Сьогодні, 11:07
Лучан кличуть на етно-фестиваль «Великдень у Луцьку»
Сьогодні, 10:53
На Волині патрульні повернули власнику загублене посвідчення
Сьогодні, 10:34
Лучани просять ще один маршрут із Дубнівської
Сьогодні, 10:24
Медіа