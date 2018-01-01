У Луцьку серед вулиці викрали чоловіка і вимагали в нього гроші

Троє зловмисників у Луцьку викрали чоловіка та вимагали в нього гроші.Інцидент трапилася у ніч на 25 березня, – повідомляють у прес-службі поліції Волині.Як з’ясували поліцейські, близько першої години на вулиці Гордіюк у Луцьку троє чоловіків, застосовуючи насильство, затягли 31-річного місцевого жителя в автомобіль Volkswagen LT та перевезли його в село Городище-2 Луцького району у помешкання одного із зловмисників.Потерпілому натягнули на голову поліетиленовий мішок, аби той не зміг зорієнтуватися на місцевості. Застосовуючи насилля, в потерпілого відібрали 400 грн., які той мав при собі, мобільний телефон, бейсболку та вимагали в нього 2 тис. дол. США. Всього зловмисники завдали збитків на суму майже 1,5 тис. грн.Двох із зловмисників вдалося затримати за гарячими слідами. До слова, їм 32 та 33 роки, усі вони раніше судимі за скоєння тяжких злочинів. Один із них нещодавно повернувся із місць позбавлення волі.Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу тримання під вартою. Життю та здоров’ю потерпілого загрози немає.Слідчі відкрили кримінальні провадження за частинами 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ст.186 (грабіж) та ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.