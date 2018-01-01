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Аварії за участі маршруток і тролейбуса: автопригоди у Луцьку

Аварії за участі маршруток і тролейбуса: автопригоди у Луцьку
В Луцьку учора, 25 березня, на вулиці Глушець, маршрутка зіткнулась з припаркованим Volkswagen.

Зазначається, що водій маршрутного таксі не дотримався безпечного бокового інтервалу та допустив зіткнення з припаркованим Volkswagen, після чого зник, - інформує Патрульна поліція Волині.

Екіпаж патрульних наздогнав порушника. Правоохоронці встановили, що у транспортному засобі номерні знаки не співпадають з тими, які записані в реєстраційному документі.

На водія оформили 2 протоколи і 2 постанови.

Згодом, на тій же вулиці, поблизу зоопарку, відбулось зіткнення між Volkswagen Polo і Audi, оскільки водійка другого авто порушила ПДР. Сторони оформили європротокол.

А на Лесі Українки водій Skoda, рухаючись заднім ходом, зіткнувся з Honda. На винуватця патрульні оформили протокол за вчинення ДТП.

Ще одна автопригода трапилась на проспекті Волі: тут водій тролейбуса, виїжджаючи з зупинки, скотився назад і зіткнувся з маршрутним таксі.

Ніхто не постраждав. А на водія тролейбуса оформили протокол за порушення.
Аварії за участі маршруток і тролейбуса: автопригоди у Луцьку
Аварії за участі маршруток і тролейбуса: автопригоди у Луцьку
Аварії за участі маршруток і тролейбуса: автопригоди у Луцьку

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Теги: аварія, Луцьк
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