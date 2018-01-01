Аварії за участі маршруток і тролейбуса: автопригоди у Луцьку
Сьогодні, 11:37
В Луцьку учора, 25 березня, на вулиці Глушець, маршрутка зіткнулась з припаркованим Volkswagen.
Зазначається, що водій маршрутного таксі не дотримався безпечного бокового інтервалу та допустив зіткнення з припаркованим Volkswagen, після чого зник, - інформує Патрульна поліція Волині.
Екіпаж патрульних наздогнав порушника. Правоохоронці встановили, що у транспортному засобі номерні знаки не співпадають з тими, які записані в реєстраційному документі.
На водія оформили 2 протоколи і 2 постанови.
Згодом, на тій же вулиці, поблизу зоопарку, відбулось зіткнення між Volkswagen Polo і Audi, оскільки водійка другого авто порушила ПДР. Сторони оформили європротокол.
А на Лесі Українки водій Skoda, рухаючись заднім ходом, зіткнувся з Honda. На винуватця патрульні оформили протокол за вчинення ДТП.
Ще одна автопригода трапилась на проспекті Волі: тут водій тролейбуса, виїжджаючи з зупинки, скотився назад і зіткнувся з маршрутним таксі.
Ніхто не постраждав. А на водія тролейбуса оформили протокол за порушення.
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Зазначається, що водій маршрутного таксі не дотримався безпечного бокового інтервалу та допустив зіткнення з припаркованим Volkswagen, після чого зник, - інформує Патрульна поліція Волині.
Екіпаж патрульних наздогнав порушника. Правоохоронці встановили, що у транспортному засобі номерні знаки не співпадають з тими, які записані в реєстраційному документі.
На водія оформили 2 протоколи і 2 постанови.
Згодом, на тій же вулиці, поблизу зоопарку, відбулось зіткнення між Volkswagen Polo і Audi, оскільки водійка другого авто порушила ПДР. Сторони оформили європротокол.
А на Лесі Українки водій Skoda, рухаючись заднім ходом, зіткнувся з Honda. На винуватця патрульні оформили протокол за вчинення ДТП.
Ще одна автопригода трапилась на проспекті Волі: тут водій тролейбуса, виїжджаючи з зупинки, скотився назад і зіткнувся з маршрутним таксі.
Ніхто не постраждав. А на водія тролейбуса оформили протокол за порушення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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